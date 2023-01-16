Центральное место в музее УГМК отдали легендарному американскому автомобилю. Фото

17 января 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Chevrolet Corvette привезли в музей в 70-ю годовщину презентации модели Фото: пресс-служба музея УГМК Американский спортивный автомобиль Chevrolet Corvette появился среди экспонатов музейного комплекса УГМК (Верхняя Пышма). Ему отдали центральное место в зоне, посвященной культовым автомобилям XX века, сообщили URA.RU в пресс-службе музея. «Corvette занимает особое место среди поклонников марки Chevrolet, любителей американских классических спортивных автомобилей и фанатов звонкого гула двигателей V8. Именно поэтому мы отдали этому автомобилю центральное место в экспозиционной зоне „Культовые машины XX века“ Музея автомобильной техники», – поделилась заместитель директора музея Елена Филатова. Corvette, который появился в музее, окрашен в белый цвет - как самые первые модели, выпущенные 1953 году. У него двигатель V8 мощностью 250 л. с, который работает в связке с 4-ступенчатой механикой. Первый Chevrolet Corvette представили 17 января 1953 года на автомобильной выставке «Motorama» в Нью-Йорке Фото: пресс-служба музея УГМК

Американский спортивный автомобиль Chevrolet Corvette появился среди экспонатов музейного комплекса УГМК (Верхняя Пышма). Ему отдали центральное место в зоне, посвященной культовым автомобилям XX века, сообщили URA.RU в пресс-службе музея. «Corvette занимает особое место среди поклонников марки Chevrolet, любителей американских классических спортивных автомобилей и фанатов звонкого гула двигателей V8. Именно поэтому мы отдали этому автомобилю центральное место в экспозиционной зоне „Культовые машины XX века“ Музея автомобильной техники», – поделилась заместитель директора музея Елена Филатова. Corvette, который появился в музее, окрашен в белый цвет - как самые первые модели, выпущенные 1953 году. У него двигатель V8 мощностью 250 л. с, который работает в связке с 4-ступенчатой механикой.