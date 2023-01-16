16 января 2023

Центральное место в музее УГМК отдали легендарному американскому автомобилю. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Chevrolet Corvette привезли в музей в 70-ю годовщину презентации модели Фото:

Американский спортивный автомобиль Chevrolet Corvette появился среди экспонатов музейного комплекса УГМК (Верхняя Пышма). Ему отдали центральное место в зоне, посвященной культовым автомобилям XX века, сообщили URA.RU в пресс-службе музея.

«Corvette занимает особое место среди поклонников марки Chevrolet, любителей американских классических спортивных автомобилей и фанатов звонкого гула двигателей V8. Именно поэтому мы отдали этому автомобилю центральное место в экспозиционной зоне „Культовые машины XX века“ Музея автомобильной техники», – поделилась заместитель директора музея Елена Филатова. 

Corvette, который появился в музее, окрашен в белый цвет - как самые первые модели, выпущенные 1953 году. У него двигатель V8 мощностью 250 л. с, который работает в связке с 4-ступенчатой механикой.

П17 января 1953 года на автомобильной выставке «Motorama» в Нью-Йорке представили Chevrolet Corvette
Первый Chevrolet Corvette представили 17 января 1953 года на автомобильной выставке «Motorama» в Нью-Йорке
Фото: пресс-служба музея УГМК

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Американский спортивный автомобиль Chevrolet Corvette появился среди экспонатов музейного комплекса УГМК (Верхняя Пышма). Ему отдали центральное место в зоне, посвященной культовым автомобилям XX века, сообщили URA.RU в пресс-службе музея. «Corvette занимает особое место среди поклонников марки Chevrolet, любителей американских классических спортивных автомобилей и фанатов звонкого гула двигателей V8. Именно поэтому мы отдали этому автомобилю центральное место в экспозиционной зоне „Культовые машины XX века“ Музея автомобильной техники», – поделилась заместитель директора музея Елена Филатова.  Corvette, который появился в музее, окрашен в белый цвет - как самые первые модели, выпущенные 1953 году. У него двигатель V8 мощностью 250 л. с, который работает в связке с 4-ступенчатой механикой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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