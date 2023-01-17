Жителям поселка Молодежный (Горноуральский городской округ Свердловской области) приходится вручную прокладывать дорогу для своих автомобилей, чтобы добраться до работы, школ и больниц. Об этом рассказали в сообществе «ЧП Нижний Тагил» социальной сети «ВКонтакте».
«Хочу показать, что творится у нас на дорогах пригорода в поселке Молодежный. Дорогу водители с помощью лопаты вынуждены прокладывать себе сами», — поделился житель поселка Артем.
По словам мужчины, вся дорога заметена. «Практически невозможно добраться до работы, школы или больницы», — добавил он.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Горноуральского городского округа. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее агентство сообщало, что мэрия Екатеринбурга бросила дополнительные силы на борьбу со снегом и гололедом. Но финансовая помощь ДЭУ была оказана не в том объеме, о котором просили главы районов.
Свердловчане вынуждены вручную прокладывать дорогу для своих автомобилей
Фото: сообщество «ЧП Нижний Тагил» социальной сети «ВКонтакте»
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Жителям поселка Молодежный (Горноуральский городской округ Свердловской области) приходится вручную прокладывать дорогу для своих автомобилей, чтобы добраться до работы, школ и больниц. Об этом рассказали в сообществе «ЧП Нижний Тагил» социальной сети «ВКонтакте». «Хочу показать, что творится у нас на дорогах пригорода в поселке Молодежный. Дорогу водители с помощью лопаты вынуждены прокладывать себе сами», — поделился житель поселка Артем. По словам мужчины, вся дорога заметена. «Практически невозможно добраться до работы, школы или больницы», — добавил он. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Горноуральского городского округа. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что мэрия Екатеринбурга бросила дополнительные силы на борьбу со снегом и гололедом. Но финансовая помощь ДЭУ была оказана не в том объеме, о котором просили главы районов.