Жителям Свердловской области приходится вручную прокладывать дорогу для своих автомобилей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям поселка Молодежный (Горноуральский городской округ Свердловской области) приходится вручную прокладывать дорогу для своих автомобилей, чтобы добраться до работы, школ и больниц. Об этом рассказали в сообществе «ЧП Нижний Тагил» социальной сети «ВКонтакте».

«Хочу показать, что творится у нас на дорогах пригорода в поселке Молодежный. Дорогу водители с помощью лопаты вынуждены прокладывать себе сами», — поделился житель поселка Артем.

По словам мужчины, вся дорога заметена. «Практически невозможно добраться до работы, школы или больницы», — добавил он.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Горноуральского городского округа. На момент публикации ответ не поступил.

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