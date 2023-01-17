Свердловчане вынуждены очищать дороги вручную, чтобы добраться до работы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Курган, снег в городе, нечищенная дорога, сугробы
Жителям Свердловской области приходится вручную прокладывать дорогу для своих автомобилей Фото:

Жителям поселка Молодежный (Горноуральский городской округ Свердловской области) приходится вручную прокладывать дорогу для своих автомобилей, чтобы добраться до работы, школ и больниц. Об этом рассказали в сообществе «ЧП Нижний Тагил» социальной сети «ВКонтакте».

«Хочу показать, что творится у нас на дорогах пригорода в поселке Молодежный. Дорогу водители с помощью лопаты вынуждены прокладывать себе сами», — поделился житель поселка Артем.

По словам мужчины, вся дорога заметена. «Практически невозможно добраться до работы, школы или больницы», — добавил он.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Горноуральского городского округа. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство сообщало, что мэрия Екатеринбурга бросила дополнительные силы на борьбу со снегом и гололедом. Но финансовая помощь ДЭУ была оказана не в том объеме, о котором просили главы районов.

Свердловчане вынуждены вручную прокладывать дорогу для своих автомобилей
Фото:

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Жителям поселка Молодежный (Горноуральский городской округ Свердловской области) приходится вручную прокладывать дорогу для своих автомобилей, чтобы добраться до работы, школ и больниц. Об этом рассказали в сообществе «ЧП Нижний Тагил» социальной сети «ВКонтакте». «Хочу показать, что творится у нас на дорогах пригорода в поселке Молодежный. Дорогу водители с помощью лопаты вынуждены прокладывать себе сами», — поделился житель поселка Артем. По словам мужчины, вся дорога заметена. «Практически невозможно добраться до работы, школы или больницы», — добавил он. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Горноуральского городского округа. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что мэрия Екатеринбурга бросила дополнительные силы на борьбу со снегом и гололедом. Но финансовая помощь ДЭУ была оказана не в том объеме, о котором просили главы районов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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