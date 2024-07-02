В центре Екатеринбурга сносят старинную усадьбу

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Сборы спасателей-кинологов УрФО. Екатеринбург, старый дом, развалины дома, руины, разруха, окно
В 2022 году участок выкупил застройщик (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Сакко и Ванцетти, 113 сносят ансамбль «Городская усадьба» конца 19-го века. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Прямо сейчас сносят. Скоро вообще не останется памятников архитектуры в городе», — жалуется читатель. В ансамбль входят постройки «Жилой дом», «Парадные ворота» и «Чугунная ограда». В 2021 году URA.RU рассказывало, что мэрия Екатеринбурга продает особняк за 57 миллионов рублей. В 2022 году участок выкупила компания «Астра-Девелопмент». Объект входит в список культурного наследия регионального значения.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге на улице Сакко и Ванцетти, 113 сносят ансамбль «Городская усадьба» конца 19-го века. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Прямо сейчас сносят. Скоро вообще не останется памятников архитектуры в городе», — жалуется читатель. В ансамбль входят постройки «Жилой дом», «Парадные ворота» и «Чугунная ограда». В 2021 году URA.RU рассказывало, что мэрия Екатеринбурга продает особняк за 57 миллионов рублей. В 2022 году участок выкупила компания «Астра-Девелопмент». Объект входит в список культурного наследия регионального значения. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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