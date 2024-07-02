В центре Екатеринбурга сносят старинную усадьбу

02 июля 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

В 2022 году участок выкупил застройщик (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на улице Сакко и Ванцетти, 113 сносят ансамбль «Городская усадьба» конца 19-го века. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Прямо сейчас сносят. Скоро вообще не останется памятников архитектуры в городе», — жалуется читатель. В ансамбль входят постройки «Жилой дом», «Парадные ворота» и «Чугунная ограда». В 2021 году URA.RU рассказывало, что мэрия Екатеринбурга продает особняк за 57 миллионов рублей. В 2022 году участок выкупила компания «Астра-Девелопмент». Объект входит в список культурного наследия регионального значения. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Сакко и Ванцетти, 113 сносят ансамбль «Городская усадьба» конца 19-го века. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Прямо сейчас сносят. Скоро вообще не останется памятников архитектуры в городе», — жалуется читатель. В ансамбль входят постройки «Жилой дом», «Парадные ворота» и «Чугунная ограда». В 2021 году URA.RU рассказывало, что мэрия Екатеринбурга продает особняк за 57 миллионов рублей. В 2022 году участок выкупила компания «Астра-Девелопмент». Объект входит в список культурного наследия регионального значения. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.