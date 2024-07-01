01 июля 2024

«Яндекс» взвинтил цены на такси в Екатеринбурге. Фото

«Яндекс» поднял цены на такси в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Тестовая поездка трехсекционного трамвая модели 71-639 «Кастор». Екатеринбург , яндекс такси
Тариф «Эконом» подорожал на 15 рублей Фото:

В Екатеринбурге с 28 июня сервис «Яндекс Такси» увеличил стоимость тарифов на поездки, уведомления об этом уже пришли на почту водителям «Яндекс Про» и Uber. Об изменении тарифных планов URA.RU рассказали в поддержке «Яндекс Такси».

Так, подача машин в «Экономе» теперь стоит 95 рублей, а не 80, как раньше (в стоимость входит 1 км и три минуты пути). Поездка по городу теперь будет стоить 16 рублей вместо 11 рублей, а за городом — 30 рублей вместо 26 рублей. Минимальная стоимость подачи машины в тарифе «Комфорт» увеличилась до 114 рублей, поездка по городу обойдется пассажирам в 19,2 рублей/км, а за пределами города — 33 рубля/км. Минимальная стоимость провозки домашнего животного — 60 рублей, аренда детского кресла стоит 70 рублей.

Для тарифа Business минимальная стоимость подачи — 300 рублей, бесплатное ожидание составляет три минуты. Поездка за пределами города стоит 37 рублей/км, а перевозка домашнего животного не более ста рублей. Тариф «Экспресс» теперь стоит не более 104 рублей. В тарифе «Грузовой» минимальная стоимость подачи — 449 рублей.

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В Екатеринбурге с 28 июня сервис «Яндекс Такси» увеличил стоимость тарифов на поездки, уведомления об этом уже пришли на почту водителям «Яндекс Про» и Uber. Об изменении тарифных планов URA.RU рассказали в поддержке «Яндекс Такси». Так, подача машин в «Экономе» теперь стоит 95 рублей, а не 80, как раньше (в стоимость входит 1 км и три минуты пути). Поездка по городу теперь будет стоить 16 рублей вместо 11 рублей, а за городом — 30 рублей вместо 26 рублей. Минимальная стоимость подачи машины в тарифе «Комфорт» увеличилась до 114 рублей, поездка по городу обойдется пассажирам в 19,2 рублей/км, а за пределами города — 33 рубля/км. Минимальная стоимость провозки домашнего животного — 60 рублей, аренда детского кресла стоит 70 рублей. Для тарифа Business минимальная стоимость подачи — 300 рублей, бесплатное ожидание составляет три минуты. Поездка за пределами города стоит 37 рублей/км, а перевозка домашнего животного не более ста рублей. Тариф «Экспресс» теперь стоит не более 104 рублей. В тарифе «Грузовой» минимальная стоимость подачи — 449 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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