В Екатеринбурге с 28 июня сервис «Яндекс Такси» увеличил стоимость тарифов на поездки, уведомления об этом уже пришли на почту водителям «Яндекс Про» и Uber. Об изменении тарифных планов URA.RU рассказали в поддержке «Яндекс Такси».
Так, подача машин в «Экономе» теперь стоит 95 рублей, а не 80, как раньше (в стоимость входит 1 км и три минуты пути). Поездка по городу теперь будет стоить 16 рублей вместо 11 рублей, а за городом — 30 рублей вместо 26 рублей. Минимальная стоимость подачи машины в тарифе «Комфорт» увеличилась до 114 рублей, поездка по городу обойдется пассажирам в 19,2 рублей/км, а за пределами города — 33 рубля/км. Минимальная стоимость провозки домашнего животного — 60 рублей, аренда детского кресла стоит 70 рублей.
Для тарифа Business минимальная стоимость подачи — 300 рублей, бесплатное ожидание составляет три минуты. Поездка за пределами города стоит 37 рублей/км, а перевозка домашнего животного не более ста рублей. Тариф «Экспресс» теперь стоит не более 104 рублей. В тарифе «Грузовой» минимальная стоимость подачи — 449 рублей.
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