Во время поездки к участникам спецоперации екатеринбургский тату-мастер Василий Суворов посетил палатки и вагоны поездов, где проживают солдаты ремонтного батальона. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.
«Ремонтируют танки, самоходки и другую технику до поздней ночи. Есть и те, кто ведет учет запчастей в электронном виде. В помещениях очень тепло и чисто, на кухне всегда накрыт стол. Я чувствовал себя как дома», — сказал Василий Суворов.
Он отметил, что на помощь к солдатам заниматься сложной техникой приезжают гражданские специалисты с «Уралвагонзавода». «Работа там кипит», — считает тату-мастер.
По словам одного из солдат, в палатках и вагонах тепло, душевая присутствует. «Для каждого выделено собственное место. Удобно, комфортно и тепло», — добавил мужчина.
Ранее агентство сообщало, что известный екатеринбургский тату-мастер отправился в зону СВО. Он побывал в медицинском и ремонтном батальонах.
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