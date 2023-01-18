Екатеринбуржец показал быт участников спецоперации. Видео

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Учебный центр Елань. Екатеринбург, печка, обогрев, буржуйка, солдатский быт, быт солдат
Участники СВО отметили комфорт, тепло и удобство в своем жилье Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во время поездки к участникам спецоперации екатеринбургский тату-мастер Василий Суворов посетил палатки и вагоны поездов, где проживают солдаты ремонтного батальона. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Ремонтируют танки, самоходки и другую технику до поздней ночи. Есть и те, кто ведет учет запчастей в электронном виде. В помещениях очень тепло и чисто, на кухне всегда накрыт стол. Я чувствовал себя как дома», — сказал Василий Суворов.

Он отметил, что на помощь к солдатам заниматься сложной техникой приезжают гражданские специалисты с «Уралвагонзавода». «Работа там кипит», — считает тату-мастер.

По словам одного из солдат, в палатках и вагонах тепло, душевая присутствует. «Для каждого выделено собственное место. Удобно, комфортно и тепло», — добавил мужчина.

Ранее агентство сообщало, что известный екатеринбургский тату-мастер отправился в зону СВО. Он побывал в медицинском и ремонтном батальонах.

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Во время поездки к участникам спецоперации екатеринбургский тату-мастер Василий Суворов посетил палатки и вагоны поездов, где проживают солдаты ремонтного батальона. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Ремонтируют танки, самоходки и другую технику до поздней ночи. Есть и те, кто ведет учет запчастей в электронном виде. В помещениях очень тепло и чисто, на кухне всегда накрыт стол. Я чувствовал себя как дома», — сказал Василий Суворов. Он отметил, что на помощь к солдатам заниматься сложной техникой приезжают гражданские специалисты с «Уралвагонзавода». «Работа там кипит», — считает тату-мастер. По словам одного из солдат, в палатках и вагонах тепло, душевая присутствует. «Для каждого выделено собственное место. Удобно, комфортно и тепло», — добавил мужчина. Ранее агентство сообщало, что известный екатеринбургский тату-мастер отправился в зону СВО. Он побывал в медицинском и ремонтном батальонах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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