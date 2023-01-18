Участники СВО отметили комфорт, тепло и удобство в своем жилье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Во время поездки к участникам спецоперации екатеринбургский тату-мастер Василий Суворов посетил палатки и вагоны поездов, где проживают солдаты ремонтного батальона. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Ремонтируют танки, самоходки и другую технику до поздней ночи. Есть и те, кто ведет учет запчастей в электронном виде. В помещениях очень тепло и чисто, на кухне всегда накрыт стол. Я чувствовал себя как дома», — сказал Василий Суворов.

Он отметил, что на помощь к солдатам заниматься сложной техникой приезжают гражданские специалисты с «Уралвагонзавода». «Работа там кипит», — считает тату-мастер.

По словам одного из солдат, в палатках и вагонах тепло, душевая присутствует. «Для каждого выделено собственное место. Удобно, комфортно и тепло», — добавил мужчина.

Ранее агентство сообщало, что известный екатеринбургский тату-мастер отправился в зону СВО. Он побывал в медицинском и ремонтном батальонах.