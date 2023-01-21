21 января 2023

Новый министр обороны Германии собрался посетить Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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Приём в Хайяте по случаю Дня германского единства. Екатеринбург, флаг германии, прием, германия
Новый минобороны ФРГ в первую очередь пообещал посетить Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Новый министр обороны Германии Борис Писториус в скором времени посетит Украину. Вероятнее всего, это произойдет в ближайший месяц.

«Это еще окончательно не определено. Однако несомненно то, что я быстро отправлюсь на Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель», — заявил Писториус, слова которого передает немецкая газета Bild.

Ранее стало известно о назначении нового минобороны ФРГ. Им стал Борис Писториус, который принес присягу в Бундестаге в четверг. Он пришел на смену Кристине Ламбрехт, которая подала заявление об отставке из-за скандалов, связанных с ее новогодним обращением к гражданам Германии, где она заявила о том, что конфликт на Украине принес ей множество положительных эмоций.

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Новый министр обороны Германии Борис Писториус в скором времени посетит Украину. Вероятнее всего, это произойдет в ближайший месяц. «Это еще окончательно не определено. Однако несомненно то, что я быстро отправлюсь на Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель», — заявил Писториус, слова которого передает немецкая газета Bild. Ранее стало известно о назначении нового минобороны ФРГ. Им стал Борис Писториус, который принес присягу в Бундестаге в четверг. Он пришел на смену Кристине Ламбрехт, которая подала заявление об отставке из-за скандалов, связанных с ее новогодним обращением к гражданам Германии, где она заявила о том, что конфликт на Украине принес ей множество положительных эмоций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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