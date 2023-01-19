Новый министр обороны Германии Борис Писториус вступил в должность

19 января 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Борис Писториус присягнул на верность Германии Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Германии новый глава минобороны страны Борис Писториус вступил в свою должность. Присяга состоялась в Бундестаге. «Клянусь, что приложу свои силы на благо немецкого народа, увеличивая пользу и отвращая от него вред», — заявил Борис Писториус, приводит его слова РИА Новости. Также он поклялся защищать как основной, так и другие законы ФРГ. Ранее стало известно, что Кристина Ламбрехт подала заявление об отставке с поста министра обороны ФРГ, напоминает телеканал 360. Позже в немецких СМИ заявляли, что новым главой Бундестага станет Писториус. В Frankfurter Allgemeine посчитали, что решающим фактором для выбора Писториуса на должность стало отсутствие связей с Россией, пишет RT.

В Германии новый глава минобороны страны Борис Писториус вступил в свою должность. Присяга состоялась в Бундестаге. «Клянусь, что приложу свои силы на благо немецкого народа, увеличивая пользу и отвращая от него вред», — заявил Борис Писториус, приводит его слова РИА Новости. Также он поклялся защищать как основной, так и другие законы ФРГ. Ранее стало известно, что Кристина Ламбрехт подала заявление об отставке с поста министра обороны ФРГ, напоминает телеканал 360. Позже в немецких СМИ заявляли, что новым главой Бундестага станет Писториус. В Frankfurter Allgemeine посчитали, что решающим фактором для выбора Писториуса на должность стало отсутствие связей с Россией, пишет RT.