В Челябинскую область не пустили 2,6 тонны подкарантинных фруктов и овощей

24 января 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Все машины с сомнительной продукцией вернули в места отгрузки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В таможенном пункте «Троицк» Челябинской области из Казахстана не пропустили 2,6 тонны свежих фруктов и овощей сомнительного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пункте пропуска „Троицк“ запрещен ввоз из Казахстана 2,6 тонны свежих овощей и фруктов из-за недействительного фитосанитарного сертификата. Машина возвращена в место погрузки», — уточнили в ведомстве. В пункте пропуска «Мариинский» Челябинской области запретили вывоз в Казахстан 79 тонн ячменя. Зерно пытались провезти по документам, в которых общий вес уменьшили на 19 тонн. В отношении всех грузоперевозчиков возбуждены дела по ст. 10.2 КоАП РФ и наложены штрафы. Ранее из Челябинской области вернули в Казахстан 2,6 тонны сомнительных овощей и фруктов. Продукты без документов пытались провезти через таможенный пункт «Бугристое».

В таможенном пункте «Троицк» Челябинской области из Казахстана не пропустили 2,6 тонны свежих фруктов и овощей сомнительного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пункте пропуска „Троицк“ запрещен ввоз из Казахстана 2,6 тонны свежих овощей и фруктов из-за недействительного фитосанитарного сертификата. Машина возвращена в место погрузки», — уточнили в ведомстве. В пункте пропуска «Мариинский» Челябинской области запретили вывоз в Казахстан 79 тонн ячменя. Зерно пытались провезти по документам, в которых общий вес уменьшили на 19 тонн. В отношении всех грузоперевозчиков возбуждены дела по ст. 10.2 КоАП РФ и наложены штрафы. Ранее из Челябинской области вернули в Казахстан 2,6 тонны сомнительных овощей и фруктов. Продукты без документов пытались провезти через таможенный пункт «Бугристое».