23 января 2023

В Челябинскую область не пустили 2,6 тонны подкарантинных фруктов и овощей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, овощи, фрукты, супермаркет, пятерочка, лук, магазин, продукты питания
Все машины с сомнительной продукцией вернули в места отгрузки Фото:

В таможенном пункте «Троицк» Челябинской области из Казахстана не пропустили 2,6 тонны свежих фруктов и овощей сомнительного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В пункте пропуска „Троицк“ запрещен ввоз из Казахстана 2,6 тонны свежих овощей и фруктов из-за недействительного фитосанитарного сертификата. Машина возвращена в место погрузки», — уточнили в ведомстве.

В пункте пропуска «Мариинский» Челябинской области запретили вывоз в Казахстан 79 тонн ячменя. Зерно пытались провезти по документам, в которых общий вес уменьшили на 19 тонн. В отношении всех грузоперевозчиков возбуждены дела по ст. 10.2 КоАП РФ и наложены штрафы.

Ранее из Челябинской области вернули в Казахстан 2,6 тонны сомнительных овощей и фруктов. Продукты без документов пытались провезти через таможенный пункт «Бугристое».

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В таможенном пункте «Троицк» Челябинской области из Казахстана не пропустили 2,6 тонны свежих фруктов и овощей сомнительного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пункте пропуска „Троицк“ запрещен ввоз из Казахстана 2,6 тонны свежих овощей и фруктов из-за недействительного фитосанитарного сертификата. Машина возвращена в место погрузки», — уточнили в ведомстве. В пункте пропуска «Мариинский» Челябинской области запретили вывоз в Казахстан 79 тонн ячменя. Зерно пытались провезти по документам, в которых общий вес уменьшили на 19 тонн. В отношении всех грузоперевозчиков возбуждены дела по ст. 10.2 КоАП РФ и наложены штрафы. Ранее из Челябинской области вернули в Казахстан 2,6 тонны сомнительных овощей и фруктов. Продукты без документов пытались провезти через таможенный пункт «Бугристое».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...