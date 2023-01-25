Свердловские силовики проверят врачей, из-за которых ребенку в сердце попал катетер

Силовики устроили проверку врачей, из-за которых чуть не погиб младенец Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области следователи устроили проверку по факту попадания сосудистого катетера в сердце рожденного ребенка. Младенца пришлось госпитализировать в Москву, где врачи смогли вытащить инородное тело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области в Telegram.

«Следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области проводится проверка о причинении вреда здоровью ребенка в медицинском учреждении», — говорится в сообщении ведомства. В ходе проверки опрашиваются родственники ребенка и медики, выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью малыша.

Инцидент произошел в июне 2022 года. Екатеринбурженка родила мальчика, после чего его по медицинским показаниям перевели в реанимацию. Врачи пытались установить ребенку сосудистый катетер для проведения терапии, но небольшой фрагмент катетера попал в сердце. После этого родители отвезли малыша в Москву, где фрагмент был успешно извлечен.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК по Свердловской области представить доклад по этому делу. В ведомстве добавили, что сейчас выполняются иные мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение.