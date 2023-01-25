Челябинца, зарезавшего домработницу из-за голосов в голове, отправили в психбольницу

Мужчина проходит лечение в психиатрическом стационаре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Челябинска, которому голос «древних духов» в голове приказал убить домработницу, отправили в психбольницу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, экспертиза подтвердила у мужчины наличие заболевания.

«Мужчина раскаивается в содеянном, личной неприязни к потерпевшей не испытывал, слышал голоса „древних духов“, которые указали ему на необходимость совершения убийства. Указанные голоса звучали в его голове постоянно, причиняя ему боль, в связи с чем он не мог контролировать свое поведение», — сообщили в прокуратуре региона.

В ведомстве отметили, что сейчас мужчина находится в соответствующем медучреждении. По его словам, лечение дает результаты. Он уже контролирует свое поведение и не подчиняется голосам, которые периодически звучат в его голове.

Убийство произошло в феврале 2019 года. Мужчина пришел домой, и под действием голосов в голове нанес два удара ножом в грудь домработницы. На следующий день он был госпитализирован с неадекватным поведением.