25 января 2023

Челябинца, зарезавшего домработницу из-за голосов в голове, отправили в психбольницу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исправительный центр при ИК. Курган, решетка, окно, ИК1, исправительный центр, ограничение свободы
Мужчина проходит лечение в психиатрическом стационаре Фото:

Жителя Челябинска, которому голос «древних духов» в голове приказал убить домработницу, отправили в психбольницу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, экспертиза подтвердила у мужчины наличие заболевания.

«Мужчина раскаивается в содеянном, личной неприязни к потерпевшей не испытывал, слышал голоса „древних духов“, которые указали ему на необходимость совершения убийства. Указанные голоса звучали в его голове постоянно, причиняя ему боль, в связи с чем он не мог контролировать свое поведение», — сообщили в прокуратуре региона.

В ведомстве отметили, что сейчас мужчина находится в соответствующем медучреждении. По его словам, лечение дает результаты. Он уже контролирует свое поведение и не подчиняется голосам, которые периодически звучат в его голове.

Убийство произошло в феврале 2019 года. Мужчина пришел домой, и под действием голосов в голове нанес два удара ножом в грудь домработницы. На следующий день он был госпитализирован с неадекватным поведением.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Жителя Челябинска, которому голос «древних духов» в голове приказал убить домработницу, отправили в психбольницу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, экспертиза подтвердила у мужчины наличие заболевания. «Мужчина раскаивается в содеянном, личной неприязни к потерпевшей не испытывал, слышал голоса „древних духов“, которые указали ему на необходимость совершения убийства. Указанные голоса звучали в его голове постоянно, причиняя ему боль, в связи с чем он не мог контролировать свое поведение», — сообщили в прокуратуре региона. В ведомстве отметили, что сейчас мужчина находится в соответствующем медучреждении. По его словам, лечение дает результаты. Он уже контролирует свое поведение и не подчиняется голосам, которые периодически звучат в его голове. Убийство произошло в феврале 2019 года. Мужчина пришел домой, и под действием голосов в голове нанес два удара ножом в грудь домработницы. На следующий день он был госпитализирован с неадекватным поведением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...