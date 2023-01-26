Свердловские энергетики раскрыли, кому выгодно переходить на тариф «день-ночь»

Энергетики: двухставочный тариф выгоден для свердловчан, работающих по ночам

Большинству свердловчан не выгоден переход на двухставочный тариф Фото: Нина Калинина © URA.RU

На двухставочный тариф на электроэнергию, предусматривающий разные ценники на киловатт в час для дневного и ночного времени, стоит перейти только свердловчанам, у которых по ночам работают энергоемкие приборы. Для всех остальных же выгоден общий одноставочный тариф. Об этом сообщили представители энергопоставщиков Свердловской области, передает корреспондент URA.RU.

«Кому будет выгодно вернуться к тарифу „день-ночь“? Людям, у которых доля потребления электроэнергии в ночное время превышает 27%. Например, в случаях, когда дома по ночам работают энергоемкие приборы», — говорится в документе энергетиков, имеющемся в распоряжении URA.RU.

По информации энергетиков, большинству свердловчан переходить на тариф «день-ночь» будет невыгодно. Кроме того, отказ от двухставочного тарифа позволит отказаться и от перепрограммирования счетчиков. В случае, если потребитель все-таки захочет перейти на другой тариф, за перепрограммированием оборудования ему нужно будет обратиться в свою сетевую организацию.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области отменили действие ночного тарифа днем в выходные и праздники. В итоге двуставочный тариф почти сравнялся по размеру с одноставочным.