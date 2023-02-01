«Единая Россия» изменила приоритет народной программы. Фото

01 февраля 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» представила изменения в народную программу, с акцентом на развитие новых российских территорий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты партии «Единая Россия» представили обновленную народную партийную программу с акцентом на развитие новых российских территорий. Она была представлена в ходе заседания программной комиссии под предводительством председателя партии Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба партии. «Благодаря сотрудничеству „Единой России“ с исполнительной властью в лице правительства РФ в бюджете на этот год заложены все необходимые средства. Мы видим, в каких сложных условиях идет финансирование социальных обязательств, как непросто обеспечить нужный объем инвестиций для развития экономики. Для „Единой России“ все это остается важнейшим приоритетом», — подчеркнул Дмитрий Медведев. Медведев отметил, что в 2022 году в народной программе был создан специальный раздел под названием «Развитие новых регионов». По словам генерального секретаря партии «Единая Россия» Андрея Турчака, это самое значимое обновление. «Положения [раздела] предусматривают работу по интеграции и скорейшему обеспечению для жителей новых регионов всех российских стандартов в образовании, медицине, оказании социальных услуг, восстановлении разрушенной инфраструктуры и многом другом», — рассказал Турчак. Также в обновленную программу войдет предложение о реализации программы капитального ремонта колледжей и техникумов. Андрей Турчак также высказался о необходимости провести модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах. Причем средства на это заложены уже в этом году. Также генсек партии предложил принять программу импортозамещения в здравоохранении. Кроме того, будет разработана программа по внедрению телемедицинских технологий. В других регионах РФ также продолжили реализацию народной программы. Так в Курганской области особое внимание было уделено ремонту школ. «Наиболее масштабное направление, которое удалось запустить в работу в рамках реализации народной программы партии — это проведение капремонта в образовательных учреждениях. За прошедший год отремонтировали десять школ, на эти цели было выделено более двух миллиардов рублей», — отметил секретарь курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков. Он также отметил, что партийное отделение продолжает работу в направлении строительства и капремонта. Частью народной программы «Единой России» является акцент на строительство и капремонт в стране Фото: пресс-служба «Единой России» В Курганской области особое внимание было уделено ремонту школ. Фото: пресс-служба «Единой России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты партии «Единая Россия» представили обновленную народную партийную программу с акцентом на развитие новых российских территорий. Она была представлена в ходе заседания программной комиссии под предводительством председателя партии Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба партии. «Благодаря сотрудничеству „Единой России“ с исполнительной властью в лице правительства РФ в бюджете на этот год заложены все необходимые средства. Мы видим, в каких сложных условиях идет финансирование социальных обязательств, как непросто обеспечить нужный объем инвестиций для развития экономики. Для „Единой России“ все это остается важнейшим приоритетом», — подчеркнул Дмитрий Медведев. Медведев отметил, что в 2022 году в народной программе был создан специальный раздел под названием «Развитие новых регионов». По словам генерального секретаря партии «Единая Россия» Андрея Турчака, это самое значимое обновление. «Положения [раздела] предусматривают работу по интеграции и скорейшему обеспечению для жителей новых регионов всех российских стандартов в образовании, медицине, оказании социальных услуг, восстановлении разрушенной инфраструктуры и многом другом», — рассказал Турчак. Также в обновленную программу войдет предложение о реализации программы капитального ремонта колледжей и техникумов. Андрей Турчак также высказался о необходимости провести модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах. Причем средства на это заложены уже в этом году. Также генсек партии предложил принять программу импортозамещения в здравоохранении. Кроме того, будет разработана программа по внедрению телемедицинских технологий. В других регионах РФ также продолжили реализацию народной программы. Так в Курганской области особое внимание было уделено ремонту школ. «Наиболее масштабное направление, которое удалось запустить в работу в рамках реализации народной программы партии — это проведение капремонта в образовательных учреждениях. За прошедший год отремонтировали десять школ, на эти цели было выделено более двух миллиардов рублей», — отметил секретарь курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков. Он также отметил, что партийное отделение продолжает работу в направлении строительства и капремонта.