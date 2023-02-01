01 февраля 2023

В Челябинске во дворе элитного ЖК загорелся автомобиль. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар во дворе дома на Лесопарковой Челябинск
На место выехали пожарные и потушили загоревшийся автомобиль Фото:

В Челябинске во дворе элитного жилого комплекса «Лесопарковый» 2 февраля загорелся автомобиль. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Во дворе комплекса „Лесопарковый“ 2 февраля загорелся „Мерседес“. Машина загорелась буквально через несколько минут, как хозяин заехал во двор и оставил автомобиль, зайдя в подъезд. На место прибыли пожарные. В настоящее время пожар потушили», — рассказал очевидец.

ЖК «Лесопарковый» находится на перекрестке улиц Сони Кривой и Лесопарковой. Квартиры в этом микрорайоне считаются одними из самых дорогих в Челябинске. Рядом с комплексом городской бор.

«После вызова оперативно прибыли сотрудники подразделения. Пламя ликвидировано, пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Автомобиль загорелся почти сразу после того, как хозяин заглушил автомобиль и зашел в дом
Фото:

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В Челябинске во дворе элитного жилого комплекса «Лесопарковый» 2 февраля загорелся автомобиль. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Во дворе комплекса „Лесопарковый“ 2 февраля загорелся „Мерседес“. Машина загорелась буквально через несколько минут, как хозяин заехал во двор и оставил автомобиль, зайдя в подъезд. На место прибыли пожарные. В настоящее время пожар потушили», — рассказал очевидец. ЖК «Лесопарковый» находится на перекрестке улиц Сони Кривой и Лесопарковой. Квартиры в этом микрорайоне считаются одними из самых дорогих в Челябинске. Рядом с комплексом городской бор. «После вызова оперативно прибыли сотрудники подразделения. Пламя ликвидировано, пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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