На место выехали пожарные и потушили загоревшийся автомобиль Фото: читатель URA.RU © URA.RU

В Челябинске во дворе элитного жилого комплекса «Лесопарковый» 2 февраля загорелся автомобиль. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Во дворе комплекса „Лесопарковый“ 2 февраля загорелся „Мерседес“. Машина загорелась буквально через несколько минут, как хозяин заехал во двор и оставил автомобиль, зайдя в подъезд. На место прибыли пожарные. В настоящее время пожар потушили», — рассказал очевидец.

ЖК «Лесопарковый» находится на перекрестке улиц Сони Кривой и Лесопарковой. Квартиры в этом микрорайоне считаются одними из самых дорогих в Челябинске. Рядом с комплексом городской бор.

«После вызова оперативно прибыли сотрудники подразделения. Пламя ликвидировано, пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.