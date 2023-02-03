Полиция изучает камеру екатеринбуржца, разбившегося в горах в Дубае

03 февраля 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Полицейские выясняют обстоятельства смерти свердловского экстремала Фото: Анна Майорова © URA.RU В Объединенных Арабских Эмиратах полиция изучает запись последнего прыжка экстремала из Екатеринбурга Николая Иваненко, который разбился в горах в Дубае. Об этом сообщила жена погибшего Анастасия Жданова. «Когда они пришли на экзит (точка для прыжка, — прим. URA.RU), ветра не было. Он дал о себе знать уже во время полета. Мы думаем, что Коле не хватило высоты, и его сдуло ветром в скалы. Это пока предположение, очень хочется увидеть камеру. Сейчас у полиции идет разбирательство, поэтому я не получила ни камеру, ни флайсайт (прибор для пилотирования, — прим. URA.RU), ни экипировку», — цитирует РИА жену погибшего. Полицейские обещают отдать камеру после того, как закончится следствие. Анастасия Жданова, в свою очередь, ждет разрешение от прокуратуры на кремацию мужа. Она состоится в Дубае. Известный бейсджампер из Екатеринбурга Николай Иваненко, прыгавший с высоток в специальной экипировке с парашютом, разбился в Объединенных Арабских Эмиратах 25 января. В одном из интервью спортсмен признавался, что во время прыжка чувствует свободу, экстрим был образом его жизни.

В Объединенных Арабских Эмиратах полиция изучает запись последнего прыжка экстремала из Екатеринбурга Николая Иваненко, который разбился в горах в Дубае. Об этом сообщила жена погибшего Анастасия Жданова. «Когда они пришли на экзит (точка для прыжка, — прим. URA.RU), ветра не было. Он дал о себе знать уже во время полета. Мы думаем, что Коле не хватило высоты, и его сдуло ветром в скалы. Это пока предположение, очень хочется увидеть камеру. Сейчас у полиции идет разбирательство, поэтому я не получила ни камеру, ни флайсайт (прибор для пилотирования, — прим. URA.RU), ни экипировку», — цитирует РИА жену погибшего. Полицейские обещают отдать камеру после того, как закончится следствие. Анастасия Жданова, в свою очередь, ждет разрешение от прокуратуры на кремацию мужа. Она состоится в Дубае. Известный бейсджампер из Екатеринбурга Николай Иваненко, прыгавший с высоток в специальной экипировке с парашютом, разбился в Объединенных Арабских Эмиратах 25 января. В одном из интервью спортсмен признавался, что во время прыжка чувствует свободу, экстрим был образом его жизни.