Сын Трампа затроллил Байдена. Скрин

Сын Трампа высмеял Байдена после того, как США сбили китайский аэростат

05 февраля 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Джо Байдена высмеял в соцсетях сын Дональда Трампа Фото: Official White House / Adam Schultz Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший посмеялся над действующим главой государства Джо Байденом после того, как США сбили китайский аэростат-разведчик. Об этом Трамп младший опубликовал шуточный пост в своих соцсетях. «Дождись, пока вражеский воздушный шар закончит миссию, прежде чем сбивать его. Бонус: сбивайте его над глубокими водами, чтобы достать обломки. Джо Цзы», — написал Дональд Трамп-младший в соцсетях, сравнивая Байдена с Сунь Цзы. Ранее CNN сообщил, что над территорией США был замечен китайский аэростат. Тогда Соединенные Штаты начали изучать возможность сбить летательный аппарат, когда он окажется над Атлантическим океаном. Позже стало известно, что аэростат из КНР был сбит. Однако спустя время в МИД Китая заявили, что КНР оставляет за собой право на любую реакцию в отношении Вашингтона. Скрин: соцсети Дональда Трампа-младшего

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший посмеялся над действующим главой государства Джо Байденом после того, как США сбили китайский аэростат-разведчик. Об этом Трамп младший опубликовал шуточный пост в своих соцсетях. «Дождись, пока вражеский воздушный шар закончит миссию, прежде чем сбивать его. Бонус: сбивайте его над глубокими водами, чтобы достать обломки. Джо Цзы», — написал Дональд Трамп-младший в соцсетях, сравнивая Байдена с Сунь Цзы. Ранее CNN сообщил, что над территорией США был замечен китайский аэростат. Тогда Соединенные Штаты начали изучать возможность сбить летательный аппарат, когда он окажется над Атлантическим океаном. Позже стало известно, что аэростат из КНР был сбит. Однако спустя время в МИД Китая заявили, что КНР оставляет за собой право на любую реакцию в отношении Вашингтона.