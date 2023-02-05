В США расшифровали «послание» от Китая в виде аэростата

06 февраля 2023 в 06:38 Размер текста - 17 +

Сенатор Рубио считает, что Китай отправил аэростат, чтобы показать упадок США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Китай «отправил» аэростат в воздушное пространство США, чтобы показать упадническое состояние, в котором сейчас находится США. Такое мнение выразил сенатор-республиканец Марко Рубио. «В Китае точно знали, что делают. Они понимали, что аэростат заметят, что правительству придется сообщить о нем. Это „послание“ призвано показать упадок США», — сказал Рубио в интервью телеканалу ABC . Кроме этого, Рубио потребовал разъяснений от Пентагона. Он настаивает на конкретных пояснениях, по какой причине военные не сбили аэростат раньше, а также какие данные он мог собрать. Ранее Соединенные Штаты Америки сбили китайский аэростат, оказавшийся в их воздушном пространстве. Сейчас проводится операция по извлечению обломков. После этого Китай пригрозил США, заявив, что оставляет за собой право на любую реакцию. Военный аналитик Прохватилов предполагал, что Вашингтон может увеличить расходы на оборонные предприятия из-за аэростата.

Китай «отправил» аэростат в воздушное пространство США, чтобы показать упадническое состояние, в котором сейчас находится США. Такое мнение выразил сенатор-республиканец Марко Рубио. «В Китае точно знали, что делают. Они понимали, что аэростат заметят, что правительству придется сообщить о нем. Это „послание“ призвано показать упадок США», — сказал Рубио в интервью телеканалу ABC. Кроме этого, Рубио потребовал разъяснений от Пентагона. Он настаивает на конкретных пояснениях, по какой причине военные не сбили аэростат раньше, а также какие данные он мог собрать. Ранее Соединенные Штаты Америки сбили китайский аэростат, оказавшийся в их воздушном пространстве. Сейчас проводится операция по извлечению обломков. После этого Китай пригрозил США, заявив, что оставляет за собой право на любую реакцию. Военный аналитик Прохватилов предполагал, что Вашингтон может увеличить расходы на оборонные предприятия из-за аэростата.