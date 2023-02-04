Китай пригрозил США после сбития своего воздушного аппарата

Китай оставляет за собой право на любую реакцию после того, как США сбили китайский аэростат у своего побережья. Об этом заявили в МИД Китая.
«Китай <…> оставляет за собой право на любую необходимую реакцию на инцидент. Применение силы против воздушного шара, который, по словам Китая, предназначен для гражданского использования и случайно попал в США, было „явной чрезмерной реакцией“ и нарушило международные стандарты», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая. Об этом сообщил Bloomberg.
Ранее сообщалось, что Пентагон обнаружил китайский шпионский аэростат над территорией США, передает «Федеральное агентство новостей». Американский президент Джо Байден объяснил, что изначально планировалось сбить данный дрон над водой, сообщает NEWS.ru. По мнению Вашингтона, китайский дрон мог наблюдать за стратегическими объектами страны. Китай является серьезным вызовом для США, считает американский госсекретарь Энтони Блинкен.
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Китай оставляет за собой право на любую реакцию после того, как США сбили китайский аэростат у своего побережья. Об этом заявили в МИД Китая. «Китай <…> оставляет за собой право на любую необходимую реакцию на инцидент. Применение силы против воздушного шара, который, по словам Китая, предназначен для гражданского использования и случайно попал в США, было „явной чрезмерной реакцией“ и нарушило международные стандарты», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая. Об этом сообщил Bloomberg. Ранее сообщалось, что Пентагон обнаружил китайский шпионский аэростат над территорией США, передает «Федеральное агентство новостей». Американский президент Джо Байден объяснил, что изначально планировалось сбить данный дрон над водой, сообщает NEWS.ru. По мнению Вашингтона, китайский дрон мог наблюдать за стратегическими объектами страны. Китай является серьезным вызовом для США, считает американский госсекретарь Энтони Блинкен.