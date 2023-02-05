05 февраля 2023
04 февраля 2023

На здании администрации Екатеринбурга устанавливают новую подсветку. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Оцепление на Площади 1905 года. Екатеринбург, пожарная машина, администрация екатеринбурга, площадь 1905года, город екатеринбург
Рабочие на подъемнике устанавливают новую подсветку на здании мэрии Фото:

У здания мэрии Екатеринбурга, расположенного на площади 1905 года, начали менять подсветку. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Корреспондент агентства сделал запрос в администрацию Екатеринбурга о дате окончания работ. На момент публикации ответ не поступил.

На здание мэрии Екатеринбурга установили новую подсветку
Фото:

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У здания мэрии Екатеринбурга, расположенного на площади 1905 года, начали менять подсветку. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Корреспондент агентства сделал запрос в администрацию Екатеринбурга о дате окончания работ. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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