Рабочие на подъемнике устанавливают новую подсветку на здании мэрии
У здания мэрии Екатеринбурга, расположенного на площади 1905 года, начали менять подсветку. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Корреспондент агентства сделал запрос в администрацию Екатеринбурга о дате окончания работ. На момент публикации ответ не поступил.
На здание мэрии Екатеринбурга установили новую подсветку
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.