06 февраля 2023

В Свердловской области автобус со школьниками вылетел с дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, школьный автобус, осторожно дети, автобус, дети
В аварии никто не пострадал, хотя в салоне находились 18 детей Фото:

В Свердловской области автобус, перевозивший детей из Шухруповской школы, вылетел с дороги и упал в кювет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Водитель школьного автобуса „ПАЗ“, перевозивший детей по маршруту „село Шухруповское — деревня Кокузово“, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет», — говорится в сообщении прокуратуры. В надзорном ведомстве начали проверку, чтобы определить, кто виноват в инциденте.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал, хотя в салоне находились 18 школьников — обучающихся 1-9 класса. Прокуратура проверит, были ли в момент аварии очищены дороги и в каком состоянии находился автобус, в который посадили детей.

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В Свердловской области автобус, перевозивший детей из Шухруповской школы, вылетел с дороги и упал в кювет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Водитель школьного автобуса „ПАЗ“, перевозивший детей по маршруту „село Шухруповское — деревня Кокузово“, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет», — говорится в сообщении прокуратуры. В надзорном ведомстве начали проверку, чтобы определить, кто виноват в инциденте. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал, хотя в салоне находились 18 школьников — обучающихся 1-9 класса. Прокуратура проверит, были ли в момент аварии очищены дороги и в каком состоянии находился автобус, в который посадили детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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