В Свердловской области автобус со школьниками вылетел с дороги

07 февраля 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

В аварии никто не пострадал, хотя в салоне находились 18 детей Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области автобус, перевозивший детей из Шухруповской школы, вылетел с дороги и упал в кювет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Водитель школьного автобуса „ПАЗ“, перевозивший детей по маршруту „село Шухруповское — деревня Кокузово“, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет», — говорится в сообщении прокуратуры. В надзорном ведомстве начали проверку, чтобы определить, кто виноват в инциденте. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал, хотя в салоне находились 18 школьников — обучающихся 1-9 класса. Прокуратура проверит, были ли в момент аварии очищены дороги и в каком состоянии находился автобус, в который посадили детей.

В Свердловской области автобус, перевозивший детей из Шухруповской школы, вылетел с дороги и упал в кювет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Водитель школьного автобуса „ПАЗ“, перевозивший детей по маршруту „село Шухруповское — деревня Кокузово“, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет», — говорится в сообщении прокуратуры. В надзорном ведомстве начали проверку, чтобы определить, кто виноват в инциденте. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал, хотя в салоне находились 18 школьников — обучающихся 1-9 класса. Прокуратура проверит, были ли в момент аварии очищены дороги и в каком состоянии находился автобус, в который посадили детей.