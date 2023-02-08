Россия запретила въезд десяткам американцев

Россия закрыла въезд для 77 граждан США в ответ на санкции
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Въезд в РФ будет закрыт для граждан и компаний, причастных к спонсированию Киева Фото:
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Россия запретила въезд для 77 американцев, которые причастны к поставкам оружия на Украину. Такой шаг служит ответной мерой на расширение санкционного списка США, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«В порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых вводятся персональные санкции, въезд в РФ закрывается на постоянной основе для 77 американцев», — заявили в МИД РФ. Сообщение ведомства приводит ТАСС. Уточняется, что посещение РФ будет запрещено гражданам и компаниям из США, причастным к поставкам Киеву вооружения. В министерстве отметили, что любое враждебное действие, направленное на РФ «ударит бумерангом» по Западу.

После начала спецоперации на Украине Запад начал активно вводить санкции против РФ. Среди них были и США. Так, стало известно, что Вашингтон расширил антироссийский санкционный список, пополнив 22 физическими и юридическими лицами, которые связаны с деятельностью по поддержке военно-промышленного комплекса РФ.

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Россия запретила въезд для 77 американцев, которые причастны к поставкам оружия на Украину. Такой шаг служит ответной мерой на расширение санкционного списка США, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «В порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых вводятся персональные санкции, въезд в РФ закрывается на постоянной основе для 77 американцев», — заявили в МИД РФ. Сообщение ведомства приводит ТАСС. Уточняется, что посещение РФ будет запрещено гражданам и компаниям из США, причастным к поставкам Киеву вооружения. В министерстве отметили, что любое враждебное действие, направленное на РФ «ударит бумерангом» по Западу. После начала спецоперации на Украине Запад начал активно вводить санкции против РФ. Среди них были и США. Так, стало известно, что Вашингтон расширил антироссийский санкционный список, пополнив 22 физическими и юридическими лицами, которые связаны с деятельностью по поддержке военно-промышленного комплекса РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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