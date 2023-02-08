Россия запретила въезд десяткам американцев

Россия закрыла въезд для 77 граждан США в ответ на санкции

08 февраля 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

Въезд в РФ будет закрыт для граждан и компаний, причастных к спонсированию Киева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия запретила въезд для 77 американцев, которые причастны к поставкам оружия на Украину. Такой шаг служит ответной мерой на расширение санкционного списка США, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «В порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых вводятся персональные санкции, въезд в РФ закрывается на постоянной основе для 77 американцев», — заявили в МИД РФ. Сообщение ведомства приводит ТАСС. Уточняется, что посещение РФ будет запрещено гражданам и компаниям из США, причастным к поставкам Киеву вооружения. В министерстве отметили, что любое враждебное действие, направленное на РФ «ударит бумерангом» по Западу. После начала спецоперации на Украине Запад начал активно вводить санкции против РФ. Среди них были и США. Так, стало известно, что Вашингтон расширил антироссийский санкционный список, пополнив 22 физическими и юридическими лицами, которые связаны с деятельностью по поддержке военно-промышленного комплекса РФ.

Россия запретила въезд для 77 американцев, которые причастны к поставкам оружия на Украину. Такой шаг служит ответной мерой на расширение санкционного списка США, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «В порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых вводятся персональные санкции, въезд в РФ закрывается на постоянной основе для 77 американцев», — заявили в МИД РФ. Сообщение ведомства приводит ТАСС. Уточняется, что посещение РФ будет запрещено гражданам и компаниям из США, причастным к поставкам Киеву вооружения. В министерстве отметили, что любое враждебное действие, направленное на РФ «ударит бумерангом» по Западу. После начала спецоперации на Украине Запад начал активно вводить санкции против РФ. Среди них были и США. Так, стало известно, что Вашингтон расширил антироссийский санкционный список, пополнив 22 физическими и юридическими лицами, которые связаны с деятельностью по поддержке военно-промышленного комплекса РФ.