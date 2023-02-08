Пермяков зовут есть блины и слушать баяниста в «Ласточке»

Пермяков зовут проводить зиму и отметить Масленицу в «Ласточке». Новые экскурсионные тематические туры предложила «Пермская пригородная компания».
«Провожаем зиму на станции Пермь-1 и в „Ласточке“. Состоятся традиционные масленичные гулянья, горячий чай и вкусные блины, путешествие по кольцевому маршруту», — указано в анонсе туров.
Гуляния состоятся 20, 21, 24 и 25 февраля. Начало — в 14:20. На перроне у первого пути станции Пермь-1 клиентов, оплативших тур, встретят ряженые, зазвучат народные песни от звукооператора. На перроне пройдут игры: перетягивание каната, эстафеты, хороводы. Далее участники тура направятся в «Ласточку» и поедут по кольцевому маршруту. Там гостям подадут горячий чай и блинчики. Также будет играть баянист. Стоимость такого праздника вместе с проездом — 399 рублей с человека.
Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском магазине-барахолке «Матрешка на ул. Крупской, 28» можно купить чучело для сжигания на Масленицу. Большая кукла будет стоить 1300 рублей.
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