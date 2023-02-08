Пермяков зовут есть блины и слушать баяниста в «Ласточке»

В пермской «Ласточке» состоятся масленичные экскурсионные туры

09 февраля 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Пермякам предлагают отпраздновать Масленицу на ходу в электричке Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяков зовут проводить зиму и отметить Масленицу в «Ласточке». Новые экскурсионные тематические туры предложила «Пермская пригородная компания». «Провожаем зиму на станции Пермь-1 и в „Ласточке“. Состоятся традиционные масленичные гулянья, горячий чай и вкусные блины, путешествие по кольцевому маршруту», — указано в анонсе туров. Гуляния состоятся 20, 21, 24 и 25 февраля. Начало — в 14:20. На перроне у первого пути станции Пермь-1 клиентов, оплативших тур, встретят ряженые, зазвучат народные песни от звукооператора. На перроне пройдут игры: перетягивание каната, эстафеты, хороводы. Далее участники тура направятся в «Ласточку» и поедут по кольцевому маршруту. Там гостям подадут горячий чай и блинчики. Также будет играть баянист. Стоимость такого праздника вместе с проездом — 399 рублей с человека. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском магазине-барахолке «Матрешка на ул. Крупской, 28» можно купить чучело для сжигания на Масленицу. Большая кукла будет стоить 1300 рублей.

Пермяков зовут проводить зиму и отметить Масленицу в «Ласточке». Новые экскурсионные тематические туры предложила «Пермская пригородная компания». «Провожаем зиму на станции Пермь-1 и в „Ласточке“. Состоятся традиционные масленичные гулянья, горячий чай и вкусные блины, путешествие по кольцевому маршруту», — указано в анонсе туров. Гуляния состоятся 20, 21, 24 и 25 февраля. Начало — в 14:20. На перроне у первого пути станции Пермь-1 клиентов, оплативших тур, встретят ряженые, зазвучат народные песни от звукооператора. На перроне пройдут игры: перетягивание каната, эстафеты, хороводы. Далее участники тура направятся в «Ласточку» и поедут по кольцевому маршруту. Там гостям подадут горячий чай и блинчики. Также будет играть баянист. Стоимость такого праздника вместе с проездом — 399 рублей с человека. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском магазине-барахолке «Матрешка на ул. Крупской, 28» можно купить чучело для сжигания на Масленицу. Большая кукла будет стоить 1300 рублей.