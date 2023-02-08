Пермякам предлагают купить чучело за 1300 рублей и сжечь его. Фото

В пермском магазине продают чучела для сжигания на Масленицу за 1300 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица в Свердловской области, чучело, масленица, проводы зимы, чучело горит
Чучело Масленицы есть большого и малого размера Фото:

В пермском магазине-барахолке «Матрешка на ул. Крупской, 28» запустили в продажу чучела для сжигания на Масленицу. Их предлагают приобрести тем, кто не хочет или не может сам сделать куклу, но желает проводить зиму в масленичной традиции.

«На Крупской, 28 есть яркие чучела масленицы для сжигания. Изготовлены они из натуральных материалов (дерево, солома, хлопок)», — указано в описании чучел в группе «Матрешка на ул. Крупской 28» в соцсети «ВКонтакте».

Продавцы утверждают, что дым от чучел — не токсичный. Куклы хорошо и ярко горят. Чучело размером 1,2 метра в длину и метр в ширину стоит 1300 рублей. Чучело поменьше — 70 на 66 см — стоит 700 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, как пермский губернатор Дмитрий Махонин празднует масленицу. Он жарит блины на костре и рыбачит через лунку.

Большое чучело стоит 1300 рублей, маленькое — 700 рублей

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В пермском магазине-барахолке «Матрешка на ул. Крупской, 28» запустили в продажу чучела для сжигания на Масленицу. Их предлагают приобрести тем, кто не хочет или не может сам сделать куклу, но желает проводить зиму в масленичной традиции. «На Крупской, 28 есть яркие чучела масленицы для сжигания. Изготовлены они из натуральных материалов (дерево, солома, хлопок)», — указано в описании чучел в группе «Матрешка на ул. Крупской 28» в соцсети «ВКонтакте». Продавцы утверждают, что дым от чучел — не токсичный. Куклы хорошо и ярко горят. Чучело размером 1,2 метра в длину и метр в ширину стоит 1300 рублей. Чучело поменьше — 70 на 66 см — стоит 700 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, как пермский губернатор Дмитрий Махонин празднует масленицу. Он жарит блины на костре и рыбачит через лунку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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