В пермском магазине продают чучела для сжигания на Масленицу за 1300 рублей

Чучело Масленицы есть большого и малого размера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пермском магазине-барахолке «Матрешка на ул. Крупской, 28» запустили в продажу чучела для сжигания на Масленицу. Их предлагают приобрести тем, кто не хочет или не может сам сделать куклу, но желает проводить зиму в масленичной традиции.

«На Крупской, 28 есть яркие чучела масленицы для сжигания. Изготовлены они из натуральных материалов (дерево, солома, хлопок)», — указано в описании чучел в группе «Матрешка на ул. Крупской 28» в соцсети «ВКонтакте».

Продавцы утверждают, что дым от чучел — не токсичный. Куклы хорошо и ярко горят. Чучело размером 1,2 метра в длину и метр в ширину стоит 1300 рублей. Чучело поменьше — 70 на 66 см — стоит 700 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, как пермский губернатор Дмитрий Махонин празднует масленицу. Он жарит блины на костре и рыбачит через лунку.