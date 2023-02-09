На тюменской трассе из-за ДТП загорелась машина с младенцем

10 февраля 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

В аварии никто не пострадал Фото: Денис Моргунов © URA.RU На автодороге Тюмень — Омск столкнулись два автомобиля, в результате ДТП одна машина загорелась. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. В машине ехала семья с младенцем. «ДТП на 157-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Омутинском районе. Столкнулись «Фиат» и «Хендэ». Предварительно, «Фиат» выехал на встречную полосу. От удара «Фиат загорелся», — сообщают в ведомстве. В ДТП пострадал водитель «Хендэ», его жена и трехмесячный ребенок не пострадали. Личности пассажиров и водителя «Фиата» устанавливаются. Младенец перевозился без детского кресла.

На автодороге Тюмень — Омск столкнулись два автомобиля, в результате ДТП одна машина загорелась. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. В машине ехала семья с младенцем. «ДТП на 157-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Омутинском районе. Столкнулись «Фиат» и «Хендэ». Предварительно, «Фиат» выехал на встречную полосу. От удара «Фиат загорелся», — сообщают в ведомстве. В ДТП пострадал водитель «Хендэ», его жена и трехмесячный ребенок не пострадали. Личности пассажиров и водителя «Фиата» устанавливаются. Младенец перевозился без детского кресла.