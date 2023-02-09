09 февраля 2023

На тюменской трассе из-за ДТП загорелась машина с младенцем

© Служба новостей «URA.RU»
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Столбили установили. Тюмень, трасса, трасса, дорога
В аварии никто не пострадал Фото:

На автодороге Тюмень — Омск столкнулись два автомобиля, в результате ДТП одна машина загорелась. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. В машине ехала семья с младенцем.

«ДТП на 157-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Омутинском районе. Столкнулись «Фиат» и «Хендэ». Предварительно, «Фиат» выехал на встречную полосу. От удара «Фиат загорелся», — сообщают в ведомстве.

В ДТП пострадал водитель «Хендэ», его жена и трехмесячный ребенок не пострадали. Личности пассажиров и водителя «Фиата» устанавливаются. Младенец перевозился без детского кресла.

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На автодороге Тюмень — Омск столкнулись два автомобиля, в результате ДТП одна машина загорелась. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. В машине ехала семья с младенцем. «ДТП на 157-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Омутинском районе. Столкнулись «Фиат» и «Хендэ». Предварительно, «Фиат» выехал на встречную полосу. От удара «Фиат загорелся», — сообщают в ведомстве. В ДТП пострадал водитель «Хендэ», его жена и трехмесячный ребенок не пострадали. Личности пассажиров и водителя «Фиата» устанавливаются. Младенец перевозился без детского кресла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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