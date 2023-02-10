Найден соучастник американцев в диверсиях на «Северных потоках»

Самолеты военно-морских сил (ВМС) США и Германии в июне прошлого года, во время учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах «Северного потока». Это следует из данных публичного веб-сервиса Flightradar24, позволяющего наблюдать за положением воздушных судов в режиме онлайн.
Согласно данным ресурса, 8 июня серию кругов к северо-востоку от Борнхольма сделал американский противолодочный самолет Poseidon, затем его сменил немецкий разведчик P-3 Orion. На следующий день Poseidon выполнил полеты северо-восточнее и восточнее Борнхольма. В период с 11 по 15 июня самолеты Poseidon каждый день кружили именно над местами будущих диверсий, совершая большое количество поворотов и петель на низкой высоте. 16 июня полеты в этом районе вновь выполнил P-3 Orion.
Ранее на основе Flightradar24 стало известно, что американский самолет-разведчик P-8A Poseidon наблюдал диверсию на российских газопроводах «Северный поток» 26 сентября. Это подтвердило расследование журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона ко взрывам. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль также утверждала, что власти США на протяжении пяти лет вели разговоры о необходимости добиться того, чтобы российские газопроводы «Северный поток — 2» никогда не смогли функционировать.
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Самолеты военно-морских сил (ВМС) США и Германии в июне прошлого года, во время учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах «Северного потока». Это следует из данных публичного веб-сервиса Flightradar24, позволяющего наблюдать за положением воздушных судов в режиме онлайн. Согласно данным ресурса, 8 июня серию кругов к северо-востоку от Борнхольма сделал американский противолодочный самолет Poseidon, затем его сменил немецкий разведчик P-3 Orion. На следующий день Poseidon выполнил полеты северо-восточнее и восточнее Борнхольма. В период с 11 по 15 июня самолеты Poseidon каждый день кружили именно над местами будущих диверсий, совершая большое количество поворотов и петель на низкой высоте. 16 июня полеты в этом районе вновь выполнил P-3 Orion. Ранее на основе Flightradar24 стало известно, что американский самолет-разведчик P-8A Poseidon наблюдал диверсию на российских газопроводах «Северный поток» 26 сентября. Это подтвердило расследование журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона ко взрывам. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль также утверждала, что власти США на протяжении пяти лет вели разговоры о необходимости добиться того, чтобы российские газопроводы «Северный поток — 2» никогда не смогли функционировать.