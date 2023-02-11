Полуголый екатеринбуржец залез на дерево и звал на помощь. Видео

12 февраля 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали сотрудники полиции и скорой помощи (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на Уралмаше полуобнаженный мужчина во дворе дома на улице Калинина, 10 взобрался на дерево и стал звать на помощь прохожих людей. По словам очевидцев, мужчина утверждал, что его хотят убить электрическим током. «Жильцы дома услышали крики, выглянув в окно, увидели полуголого мужчину на дереве, который звал на помощь. Он утверждал, что его хотят убить током», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев. После того как на мужчину обратили внимание, он слез с дерева и забрался на крышу припаркованного автомобиля. Очевидцы вызвали скорую помощь, но мужчина отказывался следовать за медработниками. Тогда приехали полицейские, которые помогли врачам задержать мужчину, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу, добавив, что силовикам пришлось побегать за гражданином. В соцсетях пользователи выдвинули теорию, что мужчина мог сбежать из психиатрической больницы №3, которая находится на Калинина, 13. Корреспондент URA.RU отправил запрос в учреждение, ответ ожидается.

В Екатеринбурге на Уралмаше полуобнаженный мужчина во дворе дома на улице Калинина, 10 взобрался на дерево и стал звать на помощь прохожих людей. По словам очевидцев, мужчина утверждал, что его хотят убить электрическим током. «Жильцы дома услышали крики, выглянув в окно, увидели полуголого мужчину на дереве, который звал на помощь. Он утверждал, что его хотят убить током», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев. После того как на мужчину обратили внимание, он слез с дерева и забрался на крышу припаркованного автомобиля. Очевидцы вызвали скорую помощь, но мужчина отказывался следовать за медработниками. Тогда приехали полицейские, которые помогли врачам задержать мужчину, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу, добавив, что силовикам пришлось побегать за гражданином. В соцсетях пользователи выдвинули теорию, что мужчина мог сбежать из психиатрической больницы №3, которая находится на Калинина, 13. Корреспондент URA.RU отправил запрос в учреждение, ответ ожидается.