Пермское УФАС не нашло повышения цен на заправках «ЛУКОЙЛа»

Цены на пермских автозаправках соответствуют рыночным, считают в региональном УФАС Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермское управление ФАС проверило цены на автозаправочных станциях ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» после жалоб автовладельцев на подорожание бензина. Мониторинг, проведенный антимонопольным ведомством, показал, что цены на топливо не менялись. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФАС по Прикамью.

«Цены на автомобильный бензин не изменялись с 20 ноября 2022 года и остаются на том же уровне по 14 февраля 2023-го. Цены на дизельное топливо остаются неизменными с 23 декабря 2022 года. Управлением не выявлено нарушений антимонопольного законодательства в действиях ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» по повышению цен на дизельное топливо в октябре—декабре 2022 года», — отмечают в ведомстве. Также в управлении напомнили, что «рынок нефтепродуктов является конкурентным и на него не распространяется госрегулирование цен.

В декабре прошлого года глава Пермского управления ФАС Александр Плаксин заявил, что в адрес антимонопольной службы поступают жалобы на повышение цен на автозаправках «ЛУКОЙЛа». После этого ведомство начало проверку АЗС.