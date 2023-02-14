14 февраля 2023

В Златоусте простились с погибшим на фронте бойцом

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, гвоздики, траурная церемония, прощание с погибшим в сво
В церемонии прощания приняли участие горожане и представители мэрии Златоуста Фото:
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Прощание в Златоусте (Челябинская область) с погибшим на фронте бойцом Романом Трокозом состоялось 15 февраля у Мемориала Славы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Простились с погибшим на Донбассе земляком Романом Трокозом. В церемонии приняли участие представители администрации округа и боевого братства», — подтвердили URA.RU в мэрии города.

Как сообщила родственница Трокоза в соцсетях, военнослужащий погиб в зоне спецоперации 25 января. Проститься с бойцом пришли также некоторые горожане. Среди них были не только знавшие Романа, но и те, кто решили морально поддержать семью.

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Прощание в Златоусте (Челябинская область) с погибшим на фронте бойцом Романом Трокозом состоялось 15 февраля у Мемориала Славы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «Простились с погибшим на Донбассе земляком Романом Трокозом. В церемонии приняли участие представители администрации округа и боевого братства», — подтвердили URA.RU в мэрии города. Как сообщила родственница Трокоза в соцсетях, военнослужащий погиб в зоне спецоперации 25 января. Проститься с бойцом пришли также некоторые горожане. Среди них были не только знавшие Романа, но и те, кто решили морально поддержать семью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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