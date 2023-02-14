В Златоусте простились с погибшим на фронте бойцом

В церемонии прощания приняли участие горожане и представители мэрии Златоуста Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Прощание в Златоусте (Челябинская область) с погибшим на фронте бойцом Романом Трокозом состоялось 15 февраля у Мемориала Славы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Простились с погибшим на Донбассе земляком Романом Трокозом. В церемонии приняли участие представители администрации округа и боевого братства», — подтвердили URA.RU в мэрии города.

Как сообщила родственница Трокоза в соцсетях, военнослужащий погиб в зоне спецоперации 25 января. Проститься с бойцом пришли также некоторые горожане. Среди них были не только знавшие Романа, но и те, кто решили морально поддержать семью.