В Златоусте простились с погибшим на фронте бойцом

В церемонии прощания приняли участие горожане и представители мэрии Златоуста
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Прощание в Златоусте (Челябинская область) с погибшим на фронте бойцом Романом Трокозом состоялось 15 февраля у Мемориала Славы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Простились с погибшим на Донбассе земляком Романом Трокозом. В церемонии приняли участие представители администрации округа и боевого братства», — подтвердили URA.RU в мэрии города.
Как сообщила родственница Трокоза в соцсетях, военнослужащий погиб в зоне спецоперации 25 января. Проститься с бойцом пришли также некоторые горожане. Среди них были не только знавшие Романа, но и те, кто решили морально поддержать семью.
О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.