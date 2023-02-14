14 февраля 2023

Глава челябинской «Рублевки» получил новый пост

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Заседание ЗСО. Челябинск , ваганов евгений
Евгений Ваганов возглавит местный совет партии «Единая Россия» в муниципалитете Фото:

Глава Сосновского района, именуемого челябинской «Рублевкой», Евгений Ваганов возглавил местный совет партии «Единая Россия» в муниципалитете. Как сообщили URA.RU в региональном исполкоме ЕР, это решение было принято 15 февраля на заседании областного президиума партии.

«Руководивший 12 лет районным политсоветом депутат заксобрания региона Дмитрий Мешков сложил с себя полномочия партийного руководителя. Политсовет возглавил Ваганов», — уточнили в исполкоме.

Мешкова поблагодарили за 12 лет партийной работы. В исполкоме отметили, что в последнее время в регионе, главы на местах все чаще становятся руководителями местных отделений ЕР.

В декабре 2022 года Ваганову вручили первую премию областного сельскохозяйственного конкурса. Район, который он возглавляет, продемонстрировал самую высокую годовую урожайность зерновых. Муниципалитет получил эту премию впервые.

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Глава Сосновского района, именуемого челябинской «Рублевкой», Евгений Ваганов возглавил местный совет партии «Единая Россия» в муниципалитете. Как сообщили URA.RU в региональном исполкоме ЕР, это решение было принято 15 февраля на заседании областного президиума партии. «Руководивший 12 лет районным политсоветом депутат заксобрания региона Дмитрий Мешков сложил с себя полномочия партийного руководителя. Политсовет возглавил Ваганов», — уточнили в исполкоме. Мешкова поблагодарили за 12 лет партийной работы. В исполкоме отметили, что в последнее время в регионе, главы на местах все чаще становятся руководителями местных отделений ЕР. В декабре 2022 года Ваганову вручили первую премию областного сельскохозяйственного конкурса. Район, который он возглавляет, продемонстрировал самую высокую годовую урожайность зерновых. Муниципалитет получил эту премию впервые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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