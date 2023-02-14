Глава челябинской «Рублевки» получил новый пост

15 февраля 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Евгений Ваганов возглавит местный совет партии «Единая Россия» в муниципалитете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Сосновского района, именуемого челябинской «Рублевкой», Евгений Ваганов возглавил местный совет партии «Единая Россия» в муниципалитете. Как сообщили URA.RU в региональном исполкоме ЕР, это решение было принято 15 февраля на заседании областного президиума партии. «Руководивший 12 лет районным политсоветом депутат заксобрания региона Дмитрий Мешков сложил с себя полномочия партийного руководителя. Политсовет возглавил Ваганов», — уточнили в исполкоме. Мешкова поблагодарили за 12 лет партийной работы. В исполкоме отметили, что в последнее время в регионе, главы на местах все чаще становятся руководителями местных отделений ЕР. В декабре 2022 года Ваганову вручили первую премию областного сельскохозяйственного конкурса. Район, который он возглавляет, продемонстрировал самую высокую годовую урожайность зерновых. Муниципалитет получил эту премию впервые.

Глава Сосновского района, именуемого челябинской «Рублевкой», Евгений Ваганов возглавил местный совет партии «Единая Россия» в муниципалитете. Как сообщили URA.RU в региональном исполкоме ЕР, это решение было принято 15 февраля на заседании областного президиума партии. «Руководивший 12 лет районным политсоветом депутат заксобрания региона Дмитрий Мешков сложил с себя полномочия партийного руководителя. Политсовет возглавил Ваганов», — уточнили в исполкоме. Мешкова поблагодарили за 12 лет партийной работы. В исполкоме отметили, что в последнее время в регионе, главы на местах все чаще становятся руководителями местных отделений ЕР. В декабре 2022 года Ваганову вручили первую премию областного сельскохозяйственного конкурса. Район, который он возглавляет, продемонстрировал самую высокую годовую урожайность зерновых. Муниципалитет получил эту премию впервые.