Глава челябинской «Рублевки» получил новый пост

Глава Сосновского района, именуемого челябинской «Рублевкой», Евгений Ваганов возглавил местный совет партии «Единая Россия» в муниципалитете. Как сообщили URA.RU в региональном исполкоме ЕР, это решение было принято 15 февраля на заседании областного президиума партии.
«Руководивший 12 лет районным политсоветом депутат заксобрания региона Дмитрий Мешков сложил с себя полномочия партийного руководителя. Политсовет возглавил Ваганов», — уточнили в исполкоме.
Мешкова поблагодарили за 12 лет партийной работы. В исполкоме отметили, что в последнее время в регионе, главы на местах все чаще становятся руководителями местных отделений ЕР.
В декабре 2022 года Ваганову вручили первую премию областного сельскохозяйственного конкурса. Район, который он возглавляет, продемонстрировал самую высокую годовую урожайность зерновых. Муниципалитет получил эту премию впервые.
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