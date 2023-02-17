Кадыров рассказал о необычном подарке Пригожина командиру «Ахмата»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин навестил командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова в больнице после отравления. Во время приема глава ЧВК подарил чеченскому офицеру кувалду с логотипом «Вагнера». Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Встреча двух Героев России не прошла без своей изюминки. В лучших традициях боевого братства Евгений Викторович пришел с фирменным презентом — легендарной кувалдой с логотипом ЧВК «Вагнер» в символическом футляре для музыкального инструмента», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Также глава Чечни отметил, что Алаудинов с удовольствием принял подарок и поблагодарил Пригожина за «новое оружие».
Ранее стало известно, что командира «Ахмата» пытались отравить с помощью отравленного конверта. Из-за этого Алаудинов попал в больницу. Сам командир спецназа сообщил, что вместе с ним в больницу попали его племянник и адъютант, напоминает Life. Военный токсиколог Александр Эдигер выразил обеспокоенность тем, что яд действует такое длительное время. По его словам, конверт мог быть пропитан смесью нескольких опасных веществ, передает MK.RU.
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин навестил командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова в больнице после отравления. Во время приема глава ЧВК подарил чеченскому офицеру кувалду с логотипом «Вагнера». Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Встреча двух Героев России не прошла без своей изюминки. В лучших традициях боевого братства Евгений Викторович пришел с фирменным презентом — легендарной кувалдой с логотипом ЧВК «Вагнер» в символическом футляре для музыкального инструмента», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Также глава Чечни отметил, что Алаудинов с удовольствием принял подарок и поблагодарил Пригожина за «новое оружие». Ранее стало известно, что командира «Ахмата» пытались отравить с помощью отравленного конверта. Из-за этого Алаудинов попал в больницу. Сам командир спецназа сообщил, что вместе с ним в больницу попали его племянник и адъютант, напоминает Life. Военный токсиколог Александр Эдигер выразил обеспокоенность тем, что яд действует такое длительное время. По его словам, конверт мог быть пропитан смесью нескольких опасных веществ, передает MK.RU.