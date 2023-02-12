Кадыров заявил, что командира спецназа «Ахмат» пытались отравить 13 февраля 2023 в 11:13 Размер текста - 17 + Рамзан Кадыров сообщил, что расследование по факту покушения уже идет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова пытались отравить с помощью конверта, пропитанного токсинами. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Восьмого февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Глава Чечени сообщил, что Алаудинов успел оперативно обработать руки и промыть носовую полость. Также поступили и адъютанты, которые трогали конверт. По словам главы Чечни, сейчас Алаудинов находится в московской клинике и идет на поправку, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Кадыров отметил, что расследование покушения уже идет. «Результаты уже есть», — добавил Кадыров. Командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова пытались отравить с помощью конверта, пропитанного токсинами. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Восьмого февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечени сообщил, что Алаудинов успел оперативно обработать руки и промыть носовую полость. Также поступили и адъютанты, которые трогали конверт. По словам главы Чечни, сейчас Алаудинов находится в московской клинике и идет на поправку, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Кадыров отметил, что расследование покушения уже идет. «Результаты уже есть», — добавил Кадыров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям