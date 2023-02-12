12 февраля 2023

Кадыров заявил, что командира спецназа «Ахмат» пытались отравить

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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров сообщил, что расследование по факту покушения уже идет Фото:

Командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова пытались отравить с помощью конверта, пропитанного токсинами. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Восьмого февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечени сообщил, что Алаудинов успел оперативно обработать руки и промыть носовую полость. Также поступили и адъютанты, которые трогали конверт.

По словам главы Чечни, сейчас Алаудинов находится в московской клинике и идет на поправку, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Кадыров отметил, что расследование покушения уже идет. «Результаты уже есть», — добавил Кадыров.

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Командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова пытались отравить с помощью конверта, пропитанного токсинами. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Восьмого февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечени сообщил, что Алаудинов успел оперативно обработать руки и промыть носовую полость. Также поступили и адъютанты, которые трогали конверт. По словам главы Чечни, сейчас Алаудинов находится в московской клинике и идет на поправку, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Кадыров отметил, что расследование покушения уже идет. «Результаты уже есть», — добавил Кадыров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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