Челябинских мировых судей обяжут писать о себе в соцсетях

Мировые судьи в Челябинской области будут обязаны вести соцсети

21 февраля 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

У мировых судей появятся официальные страницы в соцсетях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мировых судей в Челябинской области планируют обязать быть активными в социальных сетях. Это следует из законопроекта, который депутаты заксобрания региона рассмотрят 22 февраля. «Мировые судьи Челябинской области должны создать официальные страницы в социальных сетях в сети интернет. Сделать это необходимо в определенных правительством РФ информационных системах», — уточнили авторы документа в пояснительной записке к нему. Законодатели предусмотрели, что мировые судьи в соцсетях должны будут сообщать о своей деятельности. Законопроект предписывает также создание сайтов с указанием адресов электронной почты, по которым заинтересованные лица будут писать запросы. Если мировой судья не сможет сделать сайт или завести профиль в соцсетях, он все равно должен рассказывать о себе. Делать это судья будет на официальном сайте или странице управления судебного департамента региона.

Мировых судей в Челябинской области планируют обязать быть активными в социальных сетях. Это следует из законопроекта, который депутаты заксобрания региона рассмотрят 22 февраля. «Мировые судьи Челябинской области должны создать официальные страницы в социальных сетях в сети интернет. Сделать это необходимо в определенных правительством РФ информационных системах», — уточнили авторы документа в пояснительной записке к нему. Законодатели предусмотрели, что мировые судьи в соцсетях должны будут сообщать о своей деятельности. Законопроект предписывает также создание сайтов с указанием адресов электронной почты, по которым заинтересованные лица будут писать запросы. Если мировой судья не сможет сделать сайт или завести профиль в соцсетях, он все равно должен рассказывать о себе. Делать это судья будет на официальном сайте или странице управления судебного департамента региона.