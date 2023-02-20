20 февраля 2023

Челябинских мировых судей обяжут писать о себе в соцсетях

Мировые судьи в Челябинской области будут обязаны вести соцсети
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, дело, судья, суд
У мировых судей появятся официальные страницы в соцсетях Фото:

Мировых судей в Челябинской области планируют обязать быть активными в социальных сетях. Это следует из законопроекта, который депутаты заксобрания региона рассмотрят 22 февраля.

«Мировые судьи Челябинской области должны создать официальные страницы в социальных сетях в сети интернет. Сделать это необходимо в определенных правительством РФ информационных системах», — уточнили авторы документа в пояснительной записке к нему.

Законодатели предусмотрели, что мировые судьи в соцсетях должны будут сообщать о своей деятельности. Законопроект предписывает также создание сайтов с указанием адресов электронной почты, по которым заинтересованные лица будут писать запросы.

Если мировой судья не сможет сделать сайт или завести профиль в соцсетях, он все равно должен рассказывать о себе. Делать это судья будет на официальном сайте или странице управления судебного департамента региона.

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Мировых судей в Челябинской области планируют обязать быть активными в социальных сетях. Это следует из законопроекта, который депутаты заксобрания региона рассмотрят 22 февраля. «Мировые судьи Челябинской области должны создать официальные страницы в социальных сетях в сети интернет. Сделать это необходимо в определенных правительством РФ информационных системах», — уточнили авторы документа в пояснительной записке к нему. Законодатели предусмотрели, что мировые судьи в соцсетях должны будут сообщать о своей деятельности. Законопроект предписывает также создание сайтов с указанием адресов электронной почты, по которым заинтересованные лица будут писать запросы. Если мировой судья не сможет сделать сайт или завести профиль в соцсетях, он все равно должен рассказывать о себе. Делать это судья будет на официальном сайте или странице управления судебного департамента региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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