Челябинских мировых судей обяжут писать о себе в соцсетях

Мировых судей в Челябинской области планируют обязать быть активными в социальных сетях. Это следует из законопроекта, который депутаты заксобрания региона рассмотрят 22 февраля.
«Мировые судьи Челябинской области должны создать официальные страницы в социальных сетях в сети интернет. Сделать это необходимо в определенных правительством РФ информационных системах», — уточнили авторы документа в пояснительной записке к нему.
Законодатели предусмотрели, что мировые судьи в соцсетях должны будут сообщать о своей деятельности. Законопроект предписывает также создание сайтов с указанием адресов электронной почты, по которым заинтересованные лица будут писать запросы.
Если мировой судья не сможет сделать сайт или завести профиль в соцсетях, он все равно должен рассказывать о себе. Делать это судья будет на официальном сайте или странице управления судебного департамента региона.
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