Президент России Владимир Путин осудил идею о гендерно нейтральном боге. По его словам, Запад разрушает свои же ценности.
«Англиканская церковь планирует рассмотреть версию гендерно нейтрального бога, прости Господи. Не ведают, что творят», — сказал Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.
Глава государства посетовал на происходящее в странах коллективного Запада. «Запад разрушает свои ценности, священников призывают благословлять однополые браки, объявляет извращения, в том числе педофилию, нормой жизни», — заключил российский лидер.
21 февраля Путин выступает с посланием Федеральному Собранию. Трансляцию обращения президента можно посмотреть на
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