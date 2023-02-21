Путин осудил идею о гендерно нейтральном боге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание Президента Федеральному Собранию Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин заявил, что Запад разрушает свои ценности Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Президент России Владимир Путин осудил идею о гендерно нейтральном боге. По его словам, Запад разрушает свои же ценности.

«Англиканская церковь планирует рассмотреть версию гендерно нейтрального бога, прости Господи. Не ведают, что творят», — сказал Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.

Глава государства посетовал на происходящее в странах коллективного Запада. «Запад разрушает свои ценности, священников призывают благословлять однополые браки, объявляет извращения, в том числе педофилию, нормой жизни», — заключил российский лидер.

21 февраля Путин выступает с посланием Федеральному Собранию. Трансляцию обращения президента можно посмотреть на rutube-канале URA.RU.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин осудил идею о гендерно нейтральном боге. По его словам, Запад разрушает свои же ценности. «Англиканская церковь планирует рассмотреть версию гендерно нейтрального бога, прости Господи. Не ведают, что творят», — сказал Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. Глава государства посетовал на происходящее в странах коллективного Запада. «Запад разрушает свои ценности, священников призывают благословлять однополые браки, объявляет извращения, в том числе педофилию, нормой жизни», — заключил российский лидер. 21 февраля Путин выступает с посланием Федеральному Собранию. Трансляцию обращения президента можно посмотреть на rutube-канале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...