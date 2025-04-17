Неродные дети участников СВО смогут претендовать на льготы

В Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект, предусматривающий предоставление права на бесплатное обучение в высших учебных заведениях за счет бюджетных средств для пасынков и падчериц участников специальной военной операции. Соответсвующий законопроект опубликован в базе ГД.
«Проектом федерального закона предлагается предоставить указанным лицам (пасынкам и падчерицам участников СВО — прим. URA.RU) дополнительную гарантию на получение высшего образования по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах отдельной квоты без проведения вступительных испытаний», — говорится в пояснительной записке, которая опубликована в базе Госдумы. Там уточняется, что соответствующее решение принято в целях ликвидации социальной несправедливости.
Документ уточняет, что нововведения коснутся не только прав пасынков и падчериц на обучение в вузах, но и их приема в подготовительные отделения на бюджетной основе. Кроме того, они смогут быть зачислены в учебные заведения среднего профессионального образования на первоочередной основе, независимо от итогов освоения учебной программы.
Предложенный законопроект о бесплатном обучении в высших учебных заведениях для пасынков и падчериц участников СВО следует ряду инициатив, направленных на поддержку семей военнослужащих. Ранее парламентская фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла законопроект о предоставлении бесплатного социального обслуживания на дому участникам СВО.
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