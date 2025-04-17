Неродные дети участников СВО смогут претендовать на льготы

В ГД внесли законопроект о бесплатном обучении детей участников СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пасынки и падчерицы участников СВО смогут поступить в колледжи в приоритетном порядке, согласно законопроекту ГД
Пасынки и падчерицы участников СВО смогут поступить в колледжи в приоритетном порядке, согласно законопроекту ГД Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект, предусматривающий предоставление права на бесплатное обучение в высших учебных заведениях за счет бюджетных средств для пасынков и падчериц участников специальной военной операции. Соответсвующий законопроект опубликован в базе ГД.

«Проектом федерального закона предлагается предоставить указанным лицам (пасынкам и падчерицам участников СВО — прим. URA.RU) дополнительную гарантию на получение высшего образования по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах отдельной квоты без проведения вступительных испытаний», — говорится в пояснительной записке, которая опубликована в базе Госдумы. Там уточняется, что соответствующее решение принято в целях ликвидации социальной несправедливости.

Документ уточняет, что нововведения коснутся не только прав пасынков и падчериц на обучение в вузах, но и их приема в подготовительные отделения на бюджетной основе. Кроме того, они смогут быть зачислены в учебные заведения среднего профессионального образования на первоочередной основе, независимо от итогов освоения учебной программы.

Предложенный законопроект о бесплатном обучении в высших учебных заведениях для пасынков и падчериц участников СВО следует ряду инициатив, направленных на поддержку семей военнослужащих. Ранее парламентская фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла законопроект о предоставлении бесплатного социального обслуживания на дому участникам СВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект, предусматривающий предоставление права на бесплатное обучение в высших учебных заведениях за счет бюджетных средств для пасынков и падчериц участников специальной военной операции. Соответсвующий законопроект опубликован в базе ГД. «Проектом федерального закона предлагается предоставить указанным лицам (пасынкам и падчерицам участников СВО — прим. URA.RU) дополнительную гарантию на получение высшего образования по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах отдельной квоты без проведения вступительных испытаний», — говорится в пояснительной записке, которая опубликована в базе Госдумы. Там уточняется, что соответствующее решение принято в целях ликвидации социальной несправедливости. Документ уточняет, что нововведения коснутся не только прав пасынков и падчериц на обучение в вузах, но и их приема в подготовительные отделения на бюджетной основе. Кроме того, они смогут быть зачислены в учебные заведения среднего профессионального образования на первоочередной основе, независимо от итогов освоения учебной программы. Предложенный законопроект о бесплатном обучении в высших учебных заведениях для пасынков и падчериц участников СВО следует ряду инициатив, направленных на поддержку семей военнослужащих. Ранее парламентская фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла законопроект о предоставлении бесплатного социального обслуживания на дому участникам СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...