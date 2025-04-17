Жительница Кемерово издевалась над дочерью ради пожертвований от подписчиков

Жительница Кемеровской области обвиняется в систематических издевательствах над своей 12-летней дочерью. Женщина принуждала девочку выпрашивать деньги у пользователей во время прямых трансляций в социальных сетях. Об этом сообщает прокуратура Кемеровской области — Кузбасса.
«По версии следствия, <...> обвиняемая, систематически злоупотребляя спиртными напитками, <...> неоднократно применяла к девочке физическую силу, за совершение малейших проступков била ее руками и резиновым шлангом, <...>, в том числе в прямом эфире со своими подписчиками в социальной сети», — пишет прокуратура в своем telegram-канале. Там добавили, что мать заставляла девочку участвовать в прямых трансляциях и просить деньги у зрителей.
Кроме того, в квартире, где проживала обвиняемая с ребенком, отсутствовали холодная и горячая вода, а также электричество. На текущий момент мать лишили родительских прав, а ее дочь перевели в социальное учреждение для детей. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Жительнице Кемеровской области может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Ранее в Канске местную жительницу арестовали по обвинению в жестоком убийстве своих трех детей. В ее отношении возбуждено уголовное дело. По данным правоохранительных органов, женщина обезглавила своего семимесячного ребенка и разместила голову в серванте. Судом ей назначено содержание под стражей сроком на два месяца, передает RT.
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