Магнитной буре пришел конец

Магнитная буря, начавшая свое воздействие в начале недели и достигшая к вечеру среды,16 апреля, уровня, близкого к максимальному, завершилась. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Согласно предоставленному учеными графику, интенсивность бури в течение ночи практически достигла уровня G4, что характеризуется как очень сильная магнитная буря. К утренним часам активность бури спала, однако текущее состояние магнитосферы остается возмущенным. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте, в первую половину дня в четверг вероятность возникновения бури составляет 55%. В последующие часы бури не предвидятся.
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