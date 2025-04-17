Магнитной буре пришел конец

На Земле завершилась магнитная буря
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На Земле завершилась начавшаяся накануне очень сильная магнитная буря
На Земле завершилась начавшаяся накануне очень сильная магнитная буря Фото:

Магнитная буря, начавшая свое воздействие в начале недели и достигшая к вечеру среды,16 апреля, уровня, близкого к максимальному, завершилась. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Согласно предоставленному учеными графику, интенсивность бури в течение ночи практически достигла уровня G4, что характеризуется как очень сильная магнитная буря. К утренним часам активность бури спала, однако текущее состояние магнитосферы остается возмущенным. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте, в первую половину дня в четверг вероятность возникновения бури составляет 55%. В последующие часы бури не предвидятся.

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Магнитная буря, начавшая свое воздействие в начале недели и достигшая к вечеру среды,16 апреля, уровня, близкого к максимальному, завершилась. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Согласно предоставленному учеными графику, интенсивность бури в течение ночи практически достигла уровня G4, что характеризуется как очень сильная магнитная буря. К утренним часам активность бури спала, однако текущее состояние магнитосферы остается возмущенным. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте, в первую половину дня в четверг вероятность возникновения бури составляет 55%. В последующие часы бури не предвидятся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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