Минтруд обозначил аспекты счастливых трудовых отношений

Минтруд предложил закрепить в законодательстве РФ дополнительные признаки трудовых отношений. Всего их насчитывается восемь. Информация об этом появилась в проекте поправок к Трудовому кодексу России.
«За счет этих признаков ведомство планирует более четко разграничить трудовые и гражданско-правовые отношения, чтобы избежать их „смешивания“», — пишет РБК. Еще одной причиной является возможность исключить возникающие спорные ситуации при применении труда.
Таким образом к дополнениям относятся:
- устойчивый и стабильный характер отношений;
- подчиненность и зависимость труда;
- наличие дополнительных гарантий работнику, установленных трудовым законодательством и иными правовыми актами; выполнение работником работы в соответствии с указаниями работодателя;
- интегрированность работника в организационную структуру работодателя;
- признание работодателем прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск;
- оплата работодателем расходов, связанных с поездками работника в целях выполнения работы;
- осуществление периодических выплат работнику, которые являются для него единственным и (или) основным источником доходов;
- предоставление инструментов, материалов и механизмов работодателем;
- а также «другие признаки, характерные для трудовых отношений» в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми актами.
Сообщается, что такое решение было принято на основе рекомендаций, изложенных в постановлении пленума Верховного суда. Кроме того, Минтруд предложил расширить полномочия Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), предоставив ей право обращаться в судебные инстанции с целью признания отношений между работником и работодателем трудовыми. По предварительным данным, законопроект вступит в силу 1 сентября 2025 года.
Ранее стало известно, что Минтруд массово сократил список профессий для упрощенного получения ВНЖ для иностранцев. Согласно перечню, большинство профессий относятся к техническим специальностям.
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