Минтруд обозначил аспекты счастливых трудовых отношений

Минтруд РФ предложил восемь дополнительных признаков трудовых отношений
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Минтруд планирует более четко разграничить трудовые и гражданско-правовые отношения
Минтруд планирует более четко разграничить трудовые и гражданско-правовые отношения Фото:

Минтруд предложил закрепить в законодательстве РФ дополнительные признаки трудовых отношений. Всего их насчитывается восемь. Информация об этом появилась в проекте поправок к Трудовому кодексу России.

«За счет этих признаков ведомство планирует более четко разграничить трудовые и гражданско-правовые отношения, чтобы избежать их „смешивания“», — пишет РБК. Еще одной причиной является возможность исключить возникающие спорные ситуации при применении труда.

Таким образом к дополнениям относятся:

  • устойчивый и стабильный характер отношений;
  • подчиненность и зависимость труда;
  • наличие дополнительных гарантий работнику, установленных трудовым законодательством и иными правовыми актами; выполнение работником работы в соответствии с указаниями работодателя;
  • интегрированность работника в организационную структуру работодателя;
  • признание работодателем прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск;
  • оплата работодателем расходов, связанных с поездками работника в целях выполнения работы;
  • осуществление периодических выплат работнику, которые являются для него единственным и (или) основным источником доходов;
  • предоставление инструментов, материалов и механизмов работодателем;
  • а также «другие признаки, характерные для трудовых отношений» в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми актами.

Сообщается, что такое решение было принято на основе рекомендаций, изложенных в постановлении пленума Верховного суда. Кроме того, Минтруд предложил расширить полномочия Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), предоставив ей право обращаться в судебные инстанции с целью признания отношений между работником и работодателем трудовыми. По предварительным данным, законопроект вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Ранее стало известно, что Минтруд массово сократил список профессий для упрощенного получения ВНЖ для иностранцев. Согласно перечню, большинство профессий относятся к техническим специальностям.

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Минтруд предложил закрепить в законодательстве РФ дополнительные признаки трудовых отношений. Всего их насчитывается восемь. Информация об этом появилась в проекте поправок к Трудовому кодексу России. «За счет этих признаков ведомство планирует более четко разграничить трудовые и гражданско-правовые отношения, чтобы избежать их „смешивания“», — пишет РБК. Еще одной причиной является возможность исключить возникающие спорные ситуации при применении труда. Таким образом к дополнениям относятся: Сообщается, что такое решение было принято на основе рекомендаций, изложенных в постановлении пленума Верховного суда. Кроме того, Минтруд предложил расширить полномочия Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), предоставив ей право обращаться в судебные инстанции с целью признания отношений между работником и работодателем трудовыми. По предварительным данным, законопроект вступит в силу 1 сентября 2025 года. Ранее стало известно, что Минтруд массово сократил список профессий для упрощенного получения ВНЖ для иностранцев. Согласно перечню, большинство профессий относятся к техническим специальностям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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