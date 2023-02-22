Екатеринбуржцы простаивают в очереди до полутора часов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На екатеринбургском железнодорожном вокзале горожане выстроились в огромные очереди. Из-за чего поезда уезжают с опозданием. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Поезд в Курган должен был отправиться с вокзала в 18:52, но пассажиров очень много, а билеты на входе проверяют долго. Не знаю, во сколько в итоге поедем. В очередях не протолкнуться. Есть и те, кто ожидает своей очереди по полтора часа», — рассказывает читатель агентства.

Также в преддверии к 23 февраля стоимость на поездки в такси выросли в 3-4 раза. Цена поездки от ТЦ «Академический» до ТЦ «Пассаж» взлетела до 670 рублей, привычная цена не превышает 250 рублей.

В ЖД вокзале возникли огромные очереди в преддверии праздников Фото: читатель URA.RU