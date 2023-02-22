Чем заняться в праздники пермякам, если остались в городе

23 февраля 2023 в 09:27 Размер текста - 17 +

На выходные в честь Дня защитника Отечества выпала и Масленица Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Многие пермяки, узнав о четырехдневном праздничном отдыхе, запланировали поездки к друзьям, родственникам, на горнолыжные курорты, в сауны и т. д. А что делать тем, кто останется все эти дни в городе, при этом не тратя много денег? Редакция URA.RU подобрала варианты, куда можно сходить и как развлечься. Идем по торговым центрам: смотрим на красивых собак, играем в игры (0+) Торговые центры Перми не оставят пермяков скучать дома. К примеру, 25 февраля в ТРЦ «iMALL Эспланада» с 10 утра будет проходить выставка редких собак с продажей щенков, а днем того же дня в ТРЦ «Планета» для взрослых состоятся чемпионаты по поеданию хинкали, тортилий и пиццы. В ТРК «Семья» 23 февраля можно будет посмотреть выступление клуба исторической реконструкции и шоу «Интуиция» с артистами оригинального жанра, а в ТРК «Спешилов» все четыре дня будут проходить дегустации деликатесов и сладостей. Смотрим «Сердце Пармы» в IMAX (16+) В последний перед закрытием рабочий день — 25 февраля — кинотеатр поставил в расписание «Сердце Пармы» в зале IMAX. Фильм начнется в 14:00. Билеты можно купить через сайт. Провожаем зиму на «Ласточке» 24 и 25 февраля можно прокатиться по кольцевому маршруту Перми под задорные наигрыши баяниста и угоститься блинами на «Ласточке». Но сначала — молодецкие забавы на перроне станции Пермь-I. Стартует мероприятие в 14:20. Стоимость 399 рублей. Идем на ярмарку народных промыслов С 22 по 26 февраля в Перми проходит ярмарка «Промыслы. ПроСмыслы». Кроме самой ярмарки, на которой будут представлены Павлопосадские платки, Елецкие кружева, Вятские матрешки и другие работы мастеров со всей страны, для посетителей будут проходить разнообразные мастер-классы. К примеру, лепка из глины на гончарном круге, текстильная бижутерия, Обвинская роспись. Большинство мастер-классов будут проходить бесплатно. Смотрим на Закамский ледопад Вариант для тех, кто там еще не был. Он находится в районе улицы Кировоградской на берегу Камы. Родники, которых в Кировском районе очень много, зимой превращаются в каскады льда. Там можно просто насладиться красотой, провести фотосессию или даже спуститься как альпинист: 23 февраля там будут организованы спуски, участвовать могут все желающие. Стоимость — 500-700 рублей. Жжем чучело На выходные в честь Дня защитника Отечества выпала и Масленица. Сложно в Перми найти общественное место или заведение, где ее не будут отмечать. Это и торговые центры, и все городские парки. Кульминация масленичной недели — сожжение чучела. На эспланаде обряд запланирован в 16:50. В парке Горького — в 17:00. На площади перед ДНТ «Губерния» — в 17:30. Приходить на эти площадки можно с самого утра — будут проводиться игры, конкурсы, фаер-шоу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается нарядное чучело Масленицы для сожжения. Большой вариант — 1300 рублей, поменьше — 700. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Многие пермяки, узнав о четырехдневном праздничном отдыхе, запланировали поездки к друзьям, родственникам, на горнолыжные курорты, в сауны и т. д. А что делать тем, кто останется все эти дни в городе, при этом не тратя много денег? Редакция URA.RU подобрала варианты, куда можно сходить и как развлечься. Идем по торговым центрам: смотрим на красивых собак, играем в игры (0+) Торговые центры Перми не оставят пермяков скучать дома. К примеру, 25 февраля в ТРЦ «iMALL Эспланада» с 10 утра будет проходить выставка редких собак с продажей щенков, а днем того же дня в ТРЦ «Планета» для взрослых состоятся чемпионаты по поеданию хинкали, тортилий и пиццы. В ТРК «Семья» 23 февраля можно будет посмотреть выступление клуба исторической реконструкции и шоу «Интуиция» с артистами оригинального жанра, а в ТРК «Спешилов» все четыре дня будут проходить дегустации деликатесов и сладостей. Смотрим «Сердце Пармы» в IMAX (16+) В последний перед закрытием рабочий день — 25 февраля — кинотеатр поставил в расписание «Сердце Пармы» в зале IMAX. Фильм начнется в 14:00. Билеты можно купить через сайт. Провожаем зиму на «Ласточке» 24 и 25 февраля можно прокатиться по кольцевому маршруту Перми под задорные наигрыши баяниста и угоститься блинами на «Ласточке». Но сначала — молодецкие забавы на перроне станции Пермь-I. Стартует мероприятие в 14:20. Стоимость 399 рублей. Идем на ярмарку народных промыслов С 22 по 26 февраля в Перми проходит ярмарка «Промыслы. ПроСмыслы». Кроме самой ярмарки, на которой будут представлены Павлопосадские платки, Елецкие кружева, Вятские матрешки и другие работы мастеров со всей страны, для посетителей будут проходить разнообразные мастер-классы. К примеру, лепка из глины на гончарном круге, текстильная бижутерия, Обвинская роспись. Большинство мастер-классов будут проходить бесплатно. Смотрим на Закамский ледопад Вариант для тех, кто там еще не был. Он находится в районе улицы Кировоградской на берегу Камы. Родники, которых в Кировском районе очень много, зимой превращаются в каскады льда. Там можно просто насладиться красотой, провести фотосессию или даже спуститься как альпинист: 23 февраля там будут организованы спуски, участвовать могут все желающие. Стоимость — 500-700 рублей. Жжем чучело На выходные в честь Дня защитника Отечества выпала и Масленица. Сложно в Перми найти общественное место или заведение, где ее не будут отмечать. Это и торговые центры, и все городские парки. Кульминация масленичной недели — сожжение чучела. На эспланаде обряд запланирован в 16:50. В парке Горького — в 17:00. На площади перед ДНТ «Губерния» — в 17:30. Приходить на эти площадки можно с самого утра — будут проводиться игры, конкурсы, фаер-шоу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается нарядное чучело Масленицы для сожжения. Большой вариант — 1300 рублей, поменьше — 700.