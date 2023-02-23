Военнослужащие передали привет и благодарность за поддержку жителям Чебаркульского района
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы с передовой передали привет челябинцам. Видео с поздравлением размещено в соцсетях.
«Батальон из ЛНР передает привет жителям Травниковского сельского поселения. Большое вам спасибо! Победа будет за нами», — говорят военнослужащие на видео, размещенном на официальной странице чебаркульской газеты «Южноуралец».
Жители Травников, как и вся Челябинская область, активно поддерживают военнослужащих, находящихся на спецоперации. Так, недавно прошедший марафон челябинского ОНФ собрал более 10 млн рублей для военных.
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