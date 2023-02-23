23 февраля 2023
22 февраля 2023

Бойцы с передовой передали привет челябинцам. Видео

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Военнослужащие передали привет и благодарность за поддержку жителям Чебаркульского района Фото:
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Бойцы с передовой передали привет челябинцам. Видео с поздравлением размещено в соцсетях.

«Батальон из ЛНР передает привет жителям Травниковского сельского поселения. Большое вам спасибо! Победа будет за нами», — говорят военнослужащие на видео, размещенном на официальной странице чебаркульской газеты «Южноуралец».

Жители Травников, как и вся Челябинская область, активно поддерживают военнослужащих, находящихся на спецоперации. Так, недавно прошедший марафон челябинского ОНФ собрал более 10 млн рублей для военных.

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Бойцы с передовой передали привет челябинцам. Видео с поздравлением размещено в соцсетях. «Батальон из ЛНР передает привет жителям Травниковского сельского поселения. Большое вам спасибо! Победа будет за нами», — говорят военнослужащие на видео, размещенном на официальной странице чебаркульской газеты «Южноуралец». Жители Травников, как и вся Челябинская область, активно поддерживают военнослужащих, находящихся на спецоперации. Так, недавно прошедший марафон челябинского ОНФ собрал более 10 млн рублей для военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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