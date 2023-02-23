Бойцы с передовой передали привет челябинцам. Видео

24 февраля 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Военнослужащие передали привет и благодарность за поддержку жителям Чебаркульского района Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы с передовой передали привет челябинцам. Видео с поздравлением размещено в соцсетях. «Батальон из ЛНР передает привет жителям Травниковского сельского поселения. Большое вам спасибо! Победа будет за нами», — говорят военнослужащие на видео, размещенном на официальной странице чебаркульской газеты «Южноуралец». Жители Травников, как и вся Челябинская область, активно поддерживают военнослужащих, находящихся на спецоперации. Так, недавно прошедший марафон челябинского ОНФ собрал более 10 млн рублей для военных.

Бойцы с передовой передали привет челябинцам. Видео с поздравлением размещено в соцсетях. «Батальон из ЛНР передает привет жителям Травниковского сельского поселения. Большое вам спасибо! Победа будет за нами», — говорят военнослужащие на видео, размещенном на официальной странице чебаркульской газеты «Южноуралец». Жители Травников, как и вся Челябинская область, активно поддерживают военнослужащих, находящихся на спецоперации. Так, недавно прошедший марафон челябинского ОНФ собрал более 10 млн рублей для военных.