В Челябинске снизились цены на стройматериалы

Стройматериалы европейских марок не упали в цене (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинске в феврале 2023 года по сравнению с июлем 2022 года на 30 процентов снизилась стоимость строительных материалов российского и китайского производства. Цены на материалы европейских брендов после повышения так и не вернулись на прежний уровень из-за дефицита. Об этом URA.RU сообщил коммерческий директор сети «Добрострой» Руслан Эсмурзиев.

«Цены на европейские бренды стройматериалов с июля 2022 года по февраль 2023 никак не изменились из-за дефицита. При этом российские и китайские марки стройматериалов подешевели на 30 процентов. К российским можно отнести кирпич и цемент, к китайским — все инструменты», — сообщил Эсмурзиев.

По словам эксперта, многие марки европейских брендов ушли с российского рынка. Особенно это касается сантехники, электроинструментов, а также лакокрасочных материалов.

Ранее стало известно, что снижение стоимости стройматериалов началось в августе 2022 года после 50-процентного удорожания в весенний период. При этом фанера и ДВП даже подешевели на 30%