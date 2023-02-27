27 февраля 2023

В три раза выросло число свердловчан, попавших в больницы с COVID

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В регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

За 28 февраля в Свердловской области с коронавирусом госпитализировали 53 человека — втрое больше, чем накануне (17). Также выросло количество новых случаев заражения COVID-19. Информация опубликована на портале «Стопкоронавирус.рф».

Согласно данным «Стопкоронавирус.рф», сегодня, 28 февраля, в Свердловской области было выявлено 251 случай заражения коронавирусом, 53 человека было госпитализировано. Один случай заражения COVID-19 имеет летальный исход. К слову, в регионе за 27 февраля было выявлено 152 новых случая заражения ковидом, 17 пациентов было госпитализировано.

Ранее URA.RU писало, что десятки свердловчан заразились COVID-19 после новогодних праздников. Тогда коронавирусную инфекцию подтвердили у 97 жителей региона.

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За 28 февраля в Свердловской области с коронавирусом госпитализировали 53 человека — втрое больше, чем накануне (17). Также выросло количество новых случаев заражения COVID-19. Информация опубликована на портале «Стопкоронавирус.рф». Согласно данным «Стопкоронавирус.рф», сегодня, 28 февраля, в Свердловской области было выявлено 251 случай заражения коронавирусом, 53 человека было госпитализировано. Один случай заражения COVID-19 имеет летальный исход. К слову, в регионе за 27 февраля было выявлено 152 новых случая заражения ковидом, 17 пациентов было госпитализировано. Ранее URA.RU писало, что десятки свердловчан заразились COVID-19 после новогодних праздников. Тогда коронавирусную инфекцию подтвердили у 97 жителей региона.
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