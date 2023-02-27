Челябинского экс-надзирателя отправили в колонию за помощь зэкам

Бывшего сотрудника исправительной колонии приговорили к пяти годам заключения Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Каслях (Челябинская область) бывшего сотрудника исправительной колонии, занимавшего должность начальника отдела по воспитательной работе с осужденными, приговорили к пяти годам заключения за помощь зэкам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина за деньги проносил для заключенных телефоны, тату-машинки, лекарства и наркотики.

«В период с июня по сентябрь 2021 года за денежное вознаграждение неоднократно проносил на территорию колонии мобильные телефоны и татуировочные машинки для передачи осужденным. В октябре 2021 года он был задержан при попытке проноса двух сотовых телефонов, наркотического средства и лекарственных препаратов», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что за все время экс-сотрудник получил от заключенных более 30 тысяч рублей. Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок два с половиной года и штрафом 90 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.