В Екатеринбурге имущество скандальной столовой «Золушка» продали за 29 млн

02 марта 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Комбинат питания «Золушка» был известен скандалами с отравлением детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Имущество школьно-базовой столовой «Золушка», выставленное на торги мэрией Екатеринбурга, выкупил единственный участник аукциона — компания «Окейтеринг». Это следует из данных сервиса Федресурс. «Договор с единственным участником […] Покупатель ООО „Окейтеринг“. Цена приобретения 28,7 млн рублей», — говорится в результатах торгов. Согласно данным сервиса раскрытия информации СБИС, «Окейтеринг» специализируется на доставке продуктов питания, а также торговле замороженными продуктами в неспециализированные учреждения, хлебом, безалкогольными напитками, книгами. ЕМУП «Золушка» до 2019 года занимало до 20% рынка школьного питания. Предприятие «прославилось» многочисленными случаями отравлений детей продуктами, поставляемыми в школьные столовые. В октябре 2018 года замдиректора Елену Третьякову избили, а затем уволили после того, как она рассказала журналистам о коррупции в учреждении. Затем происходящим на предприятии заинтересовались силовики, а в конце 2018 года городские власти объявили о реорганизации ЕМУП. В марте 2019 года суд Ленинского района постановил ликвидировать ЕМУП «Золушка», тогда мэрия намеревалась опротестовать решение. Считалось, что МУП контролировал бывший вице-мэр и экс-вице-губернатор Владимир Тунгусов, уволенный после конфликта с главой региона Евгением Куйвашевым вокруг выборов в гордуму 2018 года. Скандалы с отравлением детей стали для этого хорошим поводом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Имущество школьно-базовой столовой «Золушка», выставленное на торги мэрией Екатеринбурга, выкупил единственный участник аукциона — компания «Окейтеринг». Это следует из данных сервиса Федресурс. «Договор с единственным участником […] Покупатель ООО „Окейтеринг“. Цена приобретения 28,7 млн рублей», — говорится в результатах торгов. Согласно данным сервиса раскрытия информации СБИС, «Окейтеринг» специализируется на доставке продуктов питания, а также торговле замороженными продуктами в неспециализированные учреждения, хлебом, безалкогольными напитками, книгами. ЕМУП «Золушка» до 2019 года занимало до 20% рынка школьного питания. Предприятие «прославилось» многочисленными случаями отравлений детей продуктами, поставляемыми в школьные столовые. В октябре 2018 года замдиректора Елену Третьякову избили, а затем уволили после того, как она рассказала журналистам о коррупции в учреждении. Затем происходящим на предприятии заинтересовались силовики, а в конце 2018 года городские власти объявили о реорганизации ЕМУП. В марте 2019 года суд Ленинского района постановил ликвидировать ЕМУП «Золушка», тогда мэрия намеревалась опротестовать решение. Считалось, что МУП контролировал бывший вице-мэр и экс-вице-губернатор Владимир Тунгусов, уволенный после конфликта с главой региона Евгением Куйвашевым вокруг выборов в гордуму 2018 года. Скандалы с отравлением детей стали для этого хорошим поводом.