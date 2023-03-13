Курганский заключенный пожаловался на то, что его заставляют изменить показания

14 марта 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Заключенный жалуется, что его заставляют поменять показания и не дают общаться с родственниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заключенный из Курганской области пожаловался на то, что его заставляют сменить показания по уголовному делу. Об этом URA.RU сообщил правозащитник, работающий с осужденным и предоставил соответствующие документы. Также в ходе судебного заседания по условно-досрочному освобождению (УДО) заключенный заявил корреспонденту URA.RU о том, что против него в колонии было сфабриковано дело и ему не дают общаться с родственниками. «В отношения меня было сфабриковано дело. Я считаю, что по нему меня задерживают незаконно. Также я лишен телефонных звонков. Родственники не могут ко мне попасть. Я нуждаюсь в лекарствах для сахарного диабета. Хотелось бы обратиться, чтобы мне дали возможность общаться с родственниками, чтобы я мог заказать необходимые лекарства», — обратился в зале суда заключенный. Дело по УДО было отложено на 15 марта. Судья аргументировал это тем, что характеристики, предоставленной представителем администрации одной из колоний было недостаточно. По его словам, для вынесения решения по делу, необходима характеристика на заключенного с предыдущего места отбывания наказания. В УФСИН России по Курганской области URA.RU сообщили, что заключенный отбывает срок на законных основаниях. «Он имеет возможность телефонных переговоров с родственниками без ограничения их количества, кроме того, ему положены краткосрочные свидания», — ответили на запрос корреспондента. Касаемо уголовного дела, возбужденного после жалобы осужденного, в региональном УФСИН комментарий давать не стали. В ведомстве отметили, что оглашать информацию предварительного расследования могут лишь с соглашения следователя или дознавателя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заключенный из Курганской области пожаловался на то, что его заставляют сменить показания по уголовному делу. Об этом URA.RU сообщил правозащитник, работающий с осужденным и предоставил соответствующие документы. Также в ходе судебного заседания по условно-досрочному освобождению (УДО) заключенный заявил корреспонденту URA.RU о том, что против него в колонии было сфабриковано дело и ему не дают общаться с родственниками. «В отношения меня было сфабриковано дело. Я считаю, что по нему меня задерживают незаконно. Также я лишен телефонных звонков. Родственники не могут ко мне попасть. Я нуждаюсь в лекарствах для сахарного диабета. Хотелось бы обратиться, чтобы мне дали возможность общаться с родственниками, чтобы я мог заказать необходимые лекарства», — обратился в зале суда заключенный. Дело по УДО было отложено на 15 марта. Судья аргументировал это тем, что характеристики, предоставленной представителем администрации одной из колоний было недостаточно. По его словам, для вынесения решения по делу, необходима характеристика на заключенного с предыдущего места отбывания наказания. В УФСИН России по Курганской области URA.RU сообщили, что заключенный отбывает срок на законных основаниях. «Он имеет возможность телефонных переговоров с родственниками без ограничения их количества, кроме того, ему положены краткосрочные свидания», — ответили на запрос корреспондента. Касаемо уголовного дела, возбужденного после жалобы осужденного, в региональном УФСИН комментарий давать не стали. В ведомстве отметили, что оглашать информацию предварительного расследования могут лишь с соглашения следователя или дознавателя.