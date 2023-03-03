Свердловские учителя получили листовки о «ЧВК Редан»

Сторонники «ЧВК Редан» носят клетчатые штаны и черные кофты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Новая субкультура «ЧВК Редан»

В свердловских школах педагоги создали и раздали друг другу листовки, в которых объясняется происхождение подростковой субкультуры «ЧВК Редан». Об этом URA.RU сообщил источник в образовательной сфере.

«Учителей проинформировали, раздали листовки. Там написано, кто такие редановцы и откуда взялась их символика. Это все нужно, чтобы объяснять детям, что субкультура опасна», — рассказал собеседник агентства.

Другой источник агентства сообщил, что некоторые педагоги доносят содержание листовок до школьников, показывая им соответствующие материалы. «Учителя обеспокоены, и пытаются объяснить, что „ЧВК Редан“ — это не какая-то привлекательная организация, к которой стоит тянуться», — рассказал инсайдер, однако на официальном уровне данные не подтверждаются.

Как сообщили URA.RU в министерстве образования Свердловской области, такая информация к ним не поступала. «В профилактической работе по вовлечению обучающихся в противоправную деятельность листовки, информирующие подростков о субкультуре „ЧВК Редан“, не распространяются», — ответили в министерстве.

Ранее URA.RU сообщало о появлении в Екатеринбурге сторонников молодежной субкультуры «ЧВК Редан». Дети создали telegram-канале, где стали договариваться о встречах вы торговых центрах города. Полиция заинтересовалась их поведением и провела рейд в ТЦ, в ходе которого проверила подростков. Учителям поручили мониторить социальные сети детей на предмет сомнительных групп.

Информация о субкультуре «ЧВК Редан» начала поступать в конце февраля, когда подростки, одетые в клетчатые штаны и черные кофты с изображением паука попали в массовые драки в торговых центрах некоторых городов России. Объединение попросили запретить, посчитав его экстремистским.