Юлия Савичева заявила о любви к рыжим персонажам книг

Певица Савичева назвала свой любимый архетип среди книжных персонажей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, рассказала о своей любви к книжным персонажам с рыжими волосами. По ее словам, это связанно с ее собственным цветом волос. Об этом певица рассказала в интервью курганской библиотеке.

«В детстве я совершенно не любила читать, но у меня все-таки был любимый герой — Пеппи Длинныйчулок. Прочитав эту книгу, я влюбилась в героиню, она рыженькая, как и я, с веснушками. Мне очень нравятся рыжие люди, потому что они не похожи ни на кого, удивительные и странные», — указано в посте группы «Юговка рядом» в социальной сети «ВКонтакте».

Помимо Пеппи, в переходном возрасте артистка прочитала книгу Колин Маккалоу «Поющие в терновнике» и также проявляла симпатию главной героине Мэгги (которая тоже рыжеволосая). Позже Савичева назвала произведение одним из своих любимых. Как отмечает певица, сейчас она в основном читает сказки со своей дочерью Аней.

В свободное время Савичева прочитала бестселлер психолога Михаила Лабковского. «Из прочитанных мною лично в последнее время выделяю книгу „Хочу и буду“. В последнее время я увлеклась психологией и решила прочитать Лабковского, выделила для себя много интересного и полезного. Советую всем, кому интересна данная тема и саморазвитие», — рассказала Савичева в интервью.

Ранее URA.RU писало, что у певицы напряженные отношения с коллегой по цеху Полиной Гагариной. Причиной «ненависти» двух артисток стала отправка Савичевой на Евровидение вместо победительницы «Фабрики звезд-2».