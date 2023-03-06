Челябинский завод отправит стройматериалы в страны Средней Азии

Завод «Техно» из Челябинска увеличит отгрузки стройматериалов в страны Средней Азии. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, туда отправится изоляционная продукция.
«В 2023 году компания „Технониколь“ начнет восстанавливать экспортные поставки минеральной ваты. Сразу два предприятия начнут выпуск материалов, предназначенных зарубежным потребителям. Среди них — завод „Техно“ из Челябинска», — отметили в минпроме.
Изоляция из Челябинска предназначена для огнезащиты, укрытия трубопроводов, воздуховодов, емкостей, резервуаров и оборудования с высоким температурным режимом. В течение года холдинг вложит в производство минеральной изоляции в стране 3,15 млрд рублей. При этом в уральское производство направят 564 млн рублей инвестиций.
В планах промышленной компании восстановить экспорт утеплителя из каменной ваты. Производственники рассчитывают также запустить линию по выпуску материалов для теплиц.
Компания развивает не только производственное, но и экологическое направление. Совместно с Южно-Уральским госуниверситетом планируют работать над новой методикой очистки воды.
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