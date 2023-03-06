06 марта 2023

Челябинский завод отправит стройматериалы в страны Средней Азии

© Служба новостей «URA.RU»
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Минеральная вата из Челябинска отправится в страны Средней Азии Фото:

Завод «Техно» из Челябинска увеличит отгрузки стройматериалов в страны Средней Азии. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, туда отправится изоляционная продукция.

«В 2023 году компания „Технониколь“ начнет восстанавливать экспортные поставки минеральной ваты. Сразу два предприятия начнут выпуск материалов, предназначенных зарубежным потребителям. Среди них — завод „Техно“ из Челябинска», — отметили в минпроме.

Изоляция из Челябинска предназначена для огнезащиты, укрытия трубопроводов, воздуховодов, емкостей, резервуаров и оборудования с высоким температурным режимом. В течение года холдинг вложит в производство минеральной изоляции в стране 3,15 млрд рублей. При этом в уральское производство направят 564 млн рублей инвестиций.

В планах промышленной компании восстановить экспорт утеплителя из каменной ваты. Производственники рассчитывают также запустить линию по выпуску материалов для теплиц.

Компания развивает не только производственное, но и экологическое направление. Совместно с Южно-Уральским госуниверситетом планируют работать над новой методикой очистки воды.

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Завод «Техно» из Челябинска увеличит отгрузки стройматериалов в страны Средней Азии. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, туда отправится изоляционная продукция. «В 2023 году компания „Технониколь“ начнет восстанавливать экспортные поставки минеральной ваты. Сразу два предприятия начнут выпуск материалов, предназначенных зарубежным потребителям. Среди них — завод „Техно“ из Челябинска», — отметили в минпроме. Изоляция из Челябинска предназначена для огнезащиты, укрытия трубопроводов, воздуховодов, емкостей, резервуаров и оборудования с высоким температурным режимом. В течение года холдинг вложит в производство минеральной изоляции в стране 3,15 млрд рублей. При этом в уральское производство направят 564 млн рублей инвестиций. В планах промышленной компании восстановить экспорт утеплителя из каменной ваты. Производственники рассчитывают также запустить линию по выпуску материалов для теплиц. Компания развивает не только производственное, но и экологическое направление. Совместно с Южно-Уральским госуниверситетом планируют работать над новой методикой очистки воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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