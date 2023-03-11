Марочко: ВСУ отправили под Кременную сотню неподготовленных мобилизованных

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Украина отправляет в бой неподготовленных мобилизованных гражданских, уточнил Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина перебросила около сотни неподготовленных мобилизованных граждан в направлении Кременной (ЛНР). Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Южнее населенного пункта Кременная прибыло порядка ста „свежемобилизованных“ гражданских лиц Украины <…> которые не проходили специализированного обучения», — рассказал Андрей Марочко, передает РИА Новости. По его словам, новые бойцы были отправлены в зону боевых действий сразу после мобилизации.

Ранее в Минобороны Украины подчеркнули, что на фронт будут отправляться граждане страны, которые были осуждены за уклонение от призыва в армию. 7 февраля 2023 года сообщалось, что Киев продлил всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что всеобщая мобилизация на Украине нарушает права человека, сообщает «Национальная служба новостей». Тем не менее глава Минобороны Украины Алексей Резников уточнил, что в ряды ВСУ мобилизовано недостаточно человек, передает телеканал 360.

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Украина перебросила около сотни неподготовленных мобилизованных граждан в направлении Кременной (ЛНР). Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Южнее населенного пункта Кременная прибыло порядка ста „свежемобилизованных“ гражданских лиц Украины <…> которые не проходили специализированного обучения», — рассказал Андрей Марочко, передает РИА Новости. По его словам, новые бойцы были отправлены в зону боевых действий сразу после мобилизации. Ранее в Минобороны Украины подчеркнули, что на фронт будут отправляться граждане страны, которые были осуждены за уклонение от призыва в армию. 7 февраля 2023 года сообщалось, что Киев продлил всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что всеобщая мобилизация на Украине нарушает права человека, сообщает «Национальная служба новостей». Тем не менее глава Минобороны Украины Алексей Резников уточнил, что в ряды ВСУ мобилизовано недостаточно человек, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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