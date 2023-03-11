Марочко: ВСУ отправили под Кременную сотню неподготовленных мобилизованных

Украина отправляет в бой неподготовленных мобилизованных гражданских, уточнил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина перебросила около сотни неподготовленных мобилизованных граждан в направлении Кременной (ЛНР). Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Южнее населенного пункта Кременная прибыло порядка ста „свежемобилизованных“ гражданских лиц Украины <…> которые не проходили специализированного обучения», — рассказал Андрей Марочко, передает РИА Новости. По его словам, новые бойцы были отправлены в зону боевых действий сразу после мобилизации.

Ранее в Минобороны Украины подчеркнули, что на фронт будут отправляться граждане страны, которые были осуждены за уклонение от призыва в армию. 7 февраля 2023 года сообщалось, что Киев продлил всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что всеобщая мобилизация на Украине нарушает права человека, сообщает «Национальная служба новостей». Тем не менее глава Минобороны Украины Алексей Резников уточнил, что в ряды ВСУ мобилизовано недостаточно человек, передает телеканал 360.