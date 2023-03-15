15 марта 2023
14 марта 2023

Челябинский губернатор выступит на совещании у Путина

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Михаил Мишустин с визитом в Душанбе. Душанбе, текслер алексей
Текслер возглавляет комиссию Госсовета по экономике и финансам Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер сегодня, 16 марта, выступит на совещании у Путина. Совещание с правительством будет посвящено реализации послания президента.

«Президент России Владимир Путин в четверг в режиме видео-конференц-связи проведет совещание с правительством РФ по реализации своего недавнего послания Федеральному собранию и достижению стратегических целей развития страны. Докладчиками выступят первый зампред правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин, вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минфина Антон Силуанов и губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению „Экономика и финансы“ Алексей Текслер», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию 21 февраля в Гостином дворе. Он озвучил новые социальные и экономические меры: индексацию МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тысяч 242 рублей, создание государственного фонда поддержки ветеранов СВО, организацию выплат маткапитала семьям из новых регионов, возврат к традиционному для России специалитету в области высшего образования и другие вопросы. Также российский президент дал поручение комиссии Госсовета, которой руководит Текслер.

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Челябинский губернатор Алексей Текслер сегодня, 16 марта, выступит на совещании у Путина. Совещание с правительством будет посвящено реализации послания президента. «Президент России Владимир Путин в четверг в режиме видео-конференц-связи проведет совещание с правительством РФ по реализации своего недавнего послания Федеральному собранию и достижению стратегических целей развития страны. Докладчиками выступят первый зампред правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин, вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минфина Антон Силуанов и губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению „Экономика и финансы“ Алексей Текслер», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию 21 февраля в Гостином дворе. Он озвучил новые социальные и экономические меры: индексацию МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тысяч 242 рублей, создание государственного фонда поддержки ветеранов СВО, организацию выплат маткапитала семьям из новых регионов, возврат к традиционному для России специалитету в области высшего образования и другие вопросы. Также российский президент дал поручение комиссии Госсовета, которой руководит Текслер.
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