Матвиенко заявила о тотальной работе Запада в вопросе «Северных потоков»

16 марта 2023 в 23:46 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко считает, что Запад мешает РФ расследовать взрывы на газопроводе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Страны коллективного Запада тотально блокируют расследование взрывов на газопроводах «Северный поток — 1 и 2». Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. «Коллективный Запад начал тотальную работу по блокировке любых инициатив в этой сфере и недопущению объективного расследования. Те фейковые новости, которые сообщены, — это тоже часть этой тотальной работы по тому, чтобы никто не узнал правду, что произошло», — сообщила Валентина Матвиенко журналистам. Россия добивается серьезного расследования по происшествиям на «Северных потоках». Матвиенко считает, что фейковая новость о причастности к взрывам украинских «активистов» специально запущена Запалом, чтобы препятствовать этому расследованию. Диверсия на газопроводах «Северный поток» произошла в ночь на 26 сентября 2022 года. Всего на нитках газопровода произошло четыре взрыва. В России назвали случившееся терактом. Через полгода ЦРУ и Белый дом указали, что за взрывами стоит Украина. Журналист из США Сеймур Херш, который провел собственное расследование происшествия, назвал эту версию властей США несостоятельной. Страны Запада препятствуют участию России в расследовании, в частности об этом заявила Дания.

Страны коллективного Запада тотально блокируют расследование взрывов на газопроводах «Северный поток — 1 и 2». Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. «Коллективный Запад начал тотальную работу по блокировке любых инициатив в этой сфере и недопущению объективного расследования. Те фейковые новости, которые сообщены, — это тоже часть этой тотальной работы по тому, чтобы никто не узнал правду, что произошло», — сообщила Валентина Матвиенко журналистам. Россия добивается серьезного расследования по происшествиям на «Северных потоках». Матвиенко считает, что фейковая новость о причастности к взрывам украинских «активистов» специально запущена Запалом, чтобы препятствовать этому расследованию. Диверсия на газопроводах «Северный поток» произошла в ночь на 26 сентября 2022 года. Всего на нитках газопровода произошло четыре взрыва. В России назвали случившееся терактом. Через полгода ЦРУ и Белый дом указали, что за взрывами стоит Украина. Журналист из США Сеймур Херш, который провел собственное расследование происшествия, назвал эту версию властей США несостоятельной. Страны Запада препятствуют участию России в расследовании, в частности об этом заявила Дания.